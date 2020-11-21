В Москве 17-летний подросток убил 14-летнюю подругу и покончил с собой

Тело девушки со множественными колото-резаными ранами было обнаружено в пятницу, 20 ноября, в одной из квартир дома, расположенного на Можайском шоссе, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлию Иванову.

"Предварительно установлено, что в квартире у девушки находился ее 17-летний знакомый, который нанес ей удары ножом. После преступления он покончил жизнь самоубийством", - рассказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".