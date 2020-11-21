Сб, 21.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В Москве 17-летний подросток убил 14-летнюю подругу и покончил с собой

Убийство. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В Москве 17-летний молодой человек убил свою 14-летнюю знакомую, после чего покончил жизнь самоубийством, сообщает "Медуза".

Тело девушки со множественными колото-резаными ранами было обнаружено в пятницу, 20 ноября, в одной из квартир дома, расположенного на Можайском шоссе, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлию Иванову.

"Предварительно установлено, что в квартире у девушки находился ее 17-летний знакомый, который нанес ей удары ножом. После преступления он покончил жизнь самоубийством", - рассказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По данным Telegram-канала Mash, подростки встречались. В день убийства девушка позвала друга в свою квартиру. Там между ними по не известной пока причине произошел конфликт. Как сообщает Mash, сначала было найдено тело юноши, и лишь спустя несколько часов в квартире обнаружили убитую девушку.

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