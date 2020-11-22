Заворотнюк придет к Малахову, а Муцениеце и Карпович сражаются за сердце Прилучного?

Очередные страсти по Прилучному

Издание "Комсомольская правда" считает, что Мирослава Карпович и Агата Муцениеце негласно сражаются за сердце Павла Прилучного.

"Каждая из актрис пускает в ход собственные козыри", - пишут журналисты.

Сообщается, что Агата Муцениеце наведалась в дом, где она когда-то жила с Прилучным. Ранее СМИ писали, что сейчас там живет Павел и Мирослава. Но внутри никого не оказалось, а вход в апартаменты и вовсе был заколочен.

Журналисты обратили внимание на пикантное видео актрисы в Instagram - в мокром купальнике на бортике бассейна. Они считают, что так Агата показывает, что Павел потерял.

Желтая пресса считает, что Мирослава ответила ей своим фото в костюме школьницы: длинные косы и круглые очки.

Оба снимка вызвали жаркое обсуждение.

Возможно, что девушки и не просматривают соцсети друг друга, а это лишь происки журналистов. А как вы считаете?

Анастасия Заворотнюк придет к Андрею Малахову на эфир

Недавно в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше. Некий инсайдер сообщил СМИ, что актриса согласилась тайно сниматься для программы Андрея Малахова.

Имя информатора журналисты не называют, но по слухам, это кто-то из сотрудников программы "Прямой эфир". Также говорят, что вэфире появится и Сергей Жигунов. Об этом пишет popcake.tv.

А теперь и вовсе нашлась подтверждение слухам. Говорят, что якобы коллега Жигунова рассказал представителям СМИ, что тот действительно будет очень рад увидеться с Настей и рассказать зрителям, почему все-таки их роман не завершился свадьбой.