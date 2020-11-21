Паром Viking Line сел на мель в Балтийском море

В Балтийском море недалеко от Аландских островов паром компании Viking Line Viking Grace сел на мель, финская береговая охрана сообщила об этом в Twitter.
На судне, которое по дороге из Стокгольма в город Турку в Финляндии, должно было зайти в порт Мариехамн, находятся 331 пассажира и 98 членов экипажа. По заявлению финских властей, у парома нет утечки, и людям на данный момент ничего не угрожает.
Viking Grace - это большой паром, который вмещает 2800 пассажиров. Из-за сильного ветра по неизвестным причинам он сел на мель у самого берега.
За последние два месяца это второй случай такого рода, который произошел с паромом Viking Line. 20 сентября на пути из Турку в Стокгольм паром Amorella с 200 пассажирами и 80 членами экипажа сел на мель в том же районе. Люди не пострадали.