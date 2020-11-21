Паром Viking Line сел на мель в Балтийском море

На судне, которое по дороге из Стокгольма в город Турку в Финляндии, должно было зайти в порт Мариехамн, находятся 331 пассажира и 98 членов экипажа. По заявлению финских властей, у парома нет утечки, и людям на данный момент ничего не угрожает.

Viking Grace - это большой паром, который вмещает 2800 пассажиров. Из-за сильного ветра по неизвестным причинам он сел на мель у самого берега.