Сб, 21.11.2020
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Re:Check

Паром Viking Line сел на мель в Балтийском море

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Балтийском море недалеко от Аландских островов паром компании Viking Line Viking Grace сел на мель, финская береговая охрана сообщила об этом в Twitter.

На судне, которое по дороге из Стокгольма в город Турку в Финляндии, должно было зайти в порт Мариехамн, находятся 331 пассажира и 98 членов экипажа. По заявлению финских властей, у парома нет утечки, и людям на данный момент ничего не угрожает.

Viking Grace - это большой паром, который вмещает 2800 пассажиров. Из-за сильного ветра по неизвестным причинам он сел на мель у самого берега.

За последние два месяца это второй случай такого рода, который произошел с паромом Viking Line. 20 сентября на пути из Турку в Стокгольм паром Amorella с 200 пассажирами и 80 членами экипажа сел на мель в том же районе. Люди не пострадали.

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