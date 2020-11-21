Мужчина, который похитил первоклассника и два месяца держал его в своем доме, арестован

Камешковский районный суд Владимирской области арестовал жителя российской деревни Макариха Дмитрия Копылова, которого обвиняют в том, что он похитил семилетнего ребенка и два месяца удерживал его в своем доме, сообщает "Медуза".
Мужчина обвиняется в похищении человека и насильственных действиях сексуального характера.
По данным "Медузы", Суд санкционировал арест до 19 января 2021 года, называя подозреваемого "психически нездоровым".
Ранее сообщалось, что 28 сентября во Владимирской области семилетний первоклассник Савелий не вернулся домой из школы. Он нашелся спустя почти два месяца - как выяснилось, все это время мальчик находился примерно в 25 километрах от дома, где его удерживал житель того же района.
Савелий жил в деревне Горки Камешковского района. Как пишет Русская служба BBC, после исчезновения мальчика искали почти три тысячи человек - военные, полицейские, спасатели и волонтеры.
Было даже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", а в четверг, 19 ноября, Следственный комитет РФ сообщил, что мальчик найден живым в деревне Макариха того же Камешковского района.
По данным следствия, похитителем оказался мужчина 1994 года рождения. У задержанного диагностировано психическое заболевание. Он вел замкнутый образ жизни и не выпускал мальчика на улицу. В рамках допроса он признался, что ребенок находился в подвале его частного дома, где играл в ноутбук.