Мужчина, который похитил первоклассника и два месяца держал его в своем доме, арестован

Мужчина обвиняется в похищении человека и насильственных действиях сексуального характера. 1

По данным "Медузы", Суд санкционировал арест до 19 января 2021 года, называя подозреваемого "психически нездоровым".

Ранее сообщалось, что 28 сентября во Владимирской области семилетний первоклассник Савелий не вернулся домой из школы. Он нашелся спустя почти два месяца - как выяснилось, все это время мальчик находился примерно в 25 километрах от дома, где его удерживал житель того же района.

Савелий жил в деревне Горки Камешковского района. Как пишет Русская служба BBC, после исчезновения мальчика искали почти три тысячи человек - военные, полицейские, спасатели и волонтеры.

Было даже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", а в четверг, 19 ноября, Следственный комитет РФ сообщил, что мальчик найден живым в деревне Макариха того же Камешковского района.