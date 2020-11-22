Вс, 22.11.2020
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Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку

Леонид Агутин победил в престижном конкурсе в США

Леонид Агутин

ФОТО: https://www.instagram.com/agutinleonid/

Композиция Just а Rainy Day российского исполнителя Леонида Агутина победила в одной из категорий международного песенного конкурса USA Songwriting Competition. Об этом пишет РИА "Новости".

Известно, что эту композицию Агутин создал совместно с известным американским гитаристом Элом Ди Меолой и продюсером Алексом Сино. Артисты заняли первое место в категории "Мировые исполнители", а Агутин был признан лучшим среди десяти финалистов в этой категории.

С 1996 года награда USA Songwriting Competition вручается ежегодно. 

20 ноября организаторы объявили победителей в каждой из 15 категорий премии, а 25 ноября будут объявлены три главных победителя конкурса.

Обладатель Гран-при получит вознаграждение в размере 50 тысяч долларов (42,1 тысяч евро), за второе место обещают подарки на сумму девять тысяч долларов (7,5 тысячи евро), а за третье - на сумму 6,5 тысячи долларов (5,4 тысячи евро).

Победитель в каждой из номинаций получат памятные призы. 

Ранее сообщалось, что последний альбом Агутина La Vida Cosmopolitaвошел в лонг-лист премии "Грэмми" в пяти номинациях.

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