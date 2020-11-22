Леди Гага снимется в новом боевике вместе с Брэдом Питтом

Леди Гага попала в актерский состав боевика "Скоростной поезд" режиссера Дэвида Литча ("Дэдпул 2" и "Джон Уик"). В картине также снимаются: Брэд Питт, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон и Зази Битц. Об этом пишет GQ.
Фильм снят по сюжету манги Котаро Исаки Maria Beetle.
Пятеро наемных киллеров встречаются в поезде, который движется из Токио в Мориоку. Вскоре между ними завязывается спор, который может кончиться очень трагично.
СМИ пока не сообщают, какую роль сыграет в "Скоростном поезде". По данным Collider, это будет второстепенный персонаж.
Дата премьеры фильма пока не раскрывается.