"Никто не говорил, что будет легко!": партнер Бузовой на "Ледниковом периоде" о работе с ней

Дмитрий объяснил, что Оле часто сложно справиться с волнением, но он никогда не кричит на нее. Но пару раз он повысил на нее голос. Соловьев признался, что они оба очень темпераментные люди. Бузова же часто расстраивается, если у нее что-то не получается.

"Честно признаюсь, мне сложно, как мужчине, справляться со слезами девушки. Я теряюсь, не знаю, как себя вести. Да, делаю скидку всегда на то, что это девочка. И поплакать может, тем более - как человек, который первый раз в спорте. Бывают небольшие нервные срывы. Иногда приходится пожестче быть, взять за руку, мол, "Оль, успокойся, ну ты сама подписалась на это, сама пошла на проект, никто не говорил, что будет легко!". А где-то надо и пожалеть, и посочувствовать: "Оленька, все хорошо, я в тебе уверен. Просто смотри на меня, соберись". Состояние у нее всегда разное, приходится подстраиваться. Никогда не знаешь, как она будет реагировать сегодня или через неделю. Когда рванет", - рассказал в интервбю Соловьев.