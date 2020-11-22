Вс, 22.11.2020
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Фото ⟩ "Это не фотошоп": Ивлеева показала, как выглядела 10 лет назад

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева показала, как выглядела до популярности. 

На днях Настя Ивлеева опубликовала в своем Instagram-аккаунтесерию фотографий. На них можно увидеть, как жила Настюшка-Опасность до популярности и переезда в Москву. У звезды тогда были темные волосы, она тусовалась с друзьями в Петербурге и носила странные наряды. 

"Внимание! Это не фотошоп... Тут разные периоды, начиная с 2009 года! Тут и прыщавый лобешник, и шрам, который еще не перекрыт татухой", - написала под снимками Настя. 

Она обратила внимание на то, что на втором фото они с сестрой раздают листовки ресторана, в котором они работали официантками.

"Прикольно было порыться в архивах... У меня есть фотки, где я работала go-go, и фотки периода клуба "Лак", когда я фоткалась со звездами, что приезжали петь туда по пятницам", - заметила Ивлеева. 

Она подчеркнула, что сейчас уже лично знакома со многими. 

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