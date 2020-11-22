Семья Свидетелей Иеговы подала в суд на государство, чтобы при лечении избежать переливания крови

27 ноября Управление по административным делам продолжит рассмотрение заявления Максима Орленко, в котором он оспаривает решение Минздрава не выдавать его сыну бланк, дающий ему право на получение оплачиваемых государством плановых медицинских услуг в другом государстве-члене ЕС.

Министерство здравоохранения обосновало отказ тем, что в конкретном случае не было медицинских причин, по которым сын заявителя не мог получить услугу на территории Латвии.

Данная медицинская услуга предоставляется в стране, но заявитель является Свидетелем Иеговы и не дал согласия на необходимые медицинские манипуляции, поскольку они включали переливание крови.