Вс, 22.11.2020
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Магазины Эстонии и Литвы убрали с полок продукцию латвийской фирмы, обвиняемой в торговле людьми

Продукция Adugs.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA/Scanpix

Торговые сети Rimi и Maxima прекратили во всех трех странах Балтии закупку продукции латвийской кондитерской фирмы Adugs, подозреваемой в отмывании денег и торговле людьми, пишет Rus.Postimees со ссылкой на rus.err.ee.

Ранее Государственная полиция Латвии сообщила о раскрытии организованной преступной группировки, экслуатировавшей выходцев из третьих стран.

В ходе следствия выяснилось, что бизнесмены на кондитерском предприятии продолжительное время пользовались уязвимым положением граждан третьих стран, отбирая у них паспорта, не платя им зарплату в полном объеме, "загоняя" в долги, оказывая физическое воздействие и угрожая выдворением из страны в случае отказа выполнять требования преступников.

В качестве подозреваемого был арестован председатель правления Adugs Latvija Язепс Зукулс - влиятельный в Латгалии бизнесмен со связями в правоохранительных органах. Ранее он подозревался в налоговых нарушениях.

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