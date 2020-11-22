Магазины Эстонии и Литвы убрали с полок продукцию латвийской фирмы, обвиняемой в торговле людьми

В ходе следствия выяснилось, что бизнесмены на кондитерском предприятии продолжительное время пользовались уязвимым положением граждан третьих стран, отбирая у них паспорта, не платя им зарплату в полном объеме, "загоняя" в долги, оказывая физическое воздействие и угрожая выдворением из страны в случае отказа выполнять требования преступников.