Пн, 23.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В прокат выходит документальный фильм о Грете Тунберг

ФОТО: скриншот видео

22 ноября в ограниченный прокат выйдет документальный фильм "Я - Грета" о шведской экоактивистке Грете Тунберг. Об этом сообщает Wonderzine.

В 2018 году она начала выходить на акции против бездействия людей перед изменениями климата. Это вдохновило многих других  учеников и взрослых на климатические забастовки - протестное движение получило название Fridays For Future.

Режиссёр картины - Натан Гроссман. Он познакомился с Гретой во время одной из ее первых забастовок. Гроссман провел с Тунберг целый год, снимая все, что с ней происходило, включая встречи с Эммануэлем Макроном и Папой Римским, знаменитое плавание через Атлантику и выступление в ООН.

Картина рассказывает историю человека, столкнувшегося с внезапной славой и ответственностью. Важно то, что он показывает и ее подростковую жизнь: реакцию на комментарии в интернете, отношения с родителями, общение с любимой собакой.

Видео: Трейлер фильм "Я - Грета"

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