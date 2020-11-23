В прокат выходит документальный фильм о Грете Тунберг

В 2018 году она начала выходить на акции против бездействия людей перед изменениями климата. Это вдохновило многих других учеников и взрослых на климатические забастовки - протестное движение получило название Fridays For Future.

Режиссёр картины - Натан Гроссман. Он познакомился с Гретой во время одной из ее первых забастовок. Гроссман провел с Тунберг целый год, снимая все, что с ней происходило, включая встречи с Эммануэлем Макроном и Папой Римским, знаменитое плавание через Атлантику и выступление в ООН.

Картина рассказывает историю человека, столкнувшегося с внезапной славой и ответственностью. Важно то, что он показывает и ее подростковую жизнь: реакцию на комментарии в интернете, отношения с родителями, общение с любимой собакой.