В центре Москвы может появиться памятник Иосифу Кобзону за полмиллиона евро

Она опубликовала письмо, ступившее в совет депутатов из Мосгордумы. В нем указано, что памятник планируется установить в Оружейном переулке и его установка обойдется в 52 миллиона рублей (около 578 тысяч евро).

Этот план подтвердили и в Мосгордуме. Пока не решено, будет ли рассмотрено именно это предложение, так как оно не единственное. Рассмотрения по этому вопросу еще не было. Об этом РБК сообщил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Известно, что вдова певца одобрила место установки памятника.

В свою очередь, вдова певца Нинель в комментарии радиостанции "Говорит Москва" сказала, что впервые слышит новость об установке памятника.

"Планируется он (монумент - прим. ред.) уже три года, но пока ничего у меня нет, никаких на руках данных, никаких бумаг, ничего", - отметила она.

В случае с Иосифом Кобзоном Герасимов отметил, что для установки памятника не нужно ждать 10 лет с момента смерти (хотя такие требования выдвигаются к памятным табличкам и переименованию улиц).