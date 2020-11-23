Пн, 23.11.2020
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  • В центре Москвы может появиться памятник Иосифу Кобзону за полмиллиона евро

В центре Москвы может появиться памятник Иосифу Кобзону за полмиллиона евро

Иосиф Кобзон

ФОТО: https://www.instagram.com/iosifkobzon/?hl=ru

Власти Москвы планируют установить в центре города памятник певцу Иосифу Кобзону за 52 миллиона рублей (около 578 тысяч евро). Об этом пишет Esquire со ссылкой на депутат Тверского района Кетевану Хараидзе.

Она опубликовала письмо, ступившее в совет депутатов из Мосгордумы. В нем указано, что памятник планируется установить в Оружейном переулке и его установка обойдется в 52 миллиона рублей (около 578 тысяч евро).

Этот план подтвердили и в Мосгордуме. Пока не решено, будет ли рассмотрено именно это предложение, так как оно не единственное. Рассмотрения по этому вопросу еще не было. Об этом РБК сообщил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Известно, что вдова певца одобрила место установки памятника. 

В свою очередь, вдова певца Нинель в комментарии радиостанции "Говорит Москва" сказала, что впервые слышит новость об установке памятника.

"Планируется он (монумент - прим. ред.) уже три года, но пока ничего у меня нет, никаких на руках данных, никаких бумаг, ничего", - отметила она.

В случае с Иосифом Кобзоном Герасимов отметил, что для установки памятника не нужно ждать 10 лет с момента смерти (хотя такие требования выдвигаются к памятным табличкам и переименованию улиц). 

Напомним, что певец скончался в 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.

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