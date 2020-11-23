Парень поправил бумаги, что у него - Covid-19. Подключилась полиция

Как рассказала руководитель Группы по исследованию генома микроорганизмов в институте Bior Ирена Мейстере, здесь сохраняются абсолютно все взятые образцы на Covid-19 - как положительные, так и отрицательные. "Это нормальное требование к качеству. Мы храним при температуре минус 80 градусов", - отметила она. И однажды этот образец пригодился, чтобы доказать вранье одного из сдававших тест, сообщила Panorāma на LTV.
Хранение всех образцов позволяет, например, разрешать споры. Так, в одном случае Bior обратился в полицию по поводу подделки документов. Причина была в том, что молодой человек, у которого коронавирус обнаружен не был, внес изменения в присланный лабораторией отчет, изменив статус на положительный, и отправил в свое учебное заведение.
В сюжете также прозвучало, что при анализе генетического материала латвийских пациентов с коронавирусом лаборатории видят не только, есть вирус или нет, но и сколько этого вируса присутствует в организме человека. В то же время это не отражается в ответах, отправляемых пациенту. Однако это позволяет понять, серьезно ли болен человек или тест сдан фактически уже после болезни.
"Да, мы видим много ковида, немного ковида, мы видим это; мы ничего не знаем о людях, но мы разговариваем между собой - этот после болезни или случайного контакта. И мы повторяем анализ, чтобы быть абсолютно уверенными", - говорит Мейстере.
Перед тестированием на Covid-19 Bior также сдавал международный тест. Это означает, что для аккредитации выбранного метода тестирования были взяты образцы из международной справочной лаборатории и произведен поиск коронавируса.
Кроме того, теперь образцы регулярно проходят повторное тестирование для предотвращения ошибок.
Заместитель директора Bior по работе с лабораторией Ольга Валциня утверждает, что перепроверяется каждый сотый отрицательный образец и каждый десятый положительный образец.
"Мы повторяем дополнительно. Мы тестируем каждый сотый отрицательный образец, каждый десятый положительный образец - несмотря на то, что мы также проверяем каждый положительный образец дополнительно. Также имеет значение, сколько вируса было на момент теста, насколько сильно тампон был прижат, а также от того, как долго его вводили, возможно, сколько времени это заняло - это зависит от множества факторов. Но ошибки сведены к минимуму", - отметила Валциня.