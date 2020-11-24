Вт, 24.11.2020
Сейчас тренд интернета - быть собой. Маргарита Веверица, фитнес-блогер
Маргарита Веверица, фитнес-блогер
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  • 16-летняя Чарли Дамелио - первая в TikTok набрала 100 млн подписчиков. Что же она делала?

16-летняя Чарли Дамелио - первая в TikTok набрала 100 млн подписчиков. Что же она делала?

16-летняя Чарли Дамелио стала первым тиктокером, на профиль которого подписались свыше 100 миллионов пользователей. В соцсети блогер выкладывает видео с танцами под популярную музыку.

The Verge пишет, что добиться такого успеха у девушки получилось в рекордные сроки - только за 1,5 года. В то же время шведскому блогеру PewDiePie потребовалось девять лет, чтобы на него подписались 100 миллионов человек на YouTube.

@charlidamelio

dc @yodamnmomma

♬ THICK (feat. Megan Thee Stallion) (Remix) - DJ Chose & Megan Thee Stallion

Возможно, Дамелио могла бы стать рекордсменом в TikTok еще раньше, однако в середине ноября этому помешал ее ролик на YouTube. Чарли выставила видео семейного ужина, которое не понравилось фанатам: люди посчитали, что во время еды девушка неуважительно повела себя с шеф-поваром. Кроме того, она практически обезличила своих подписчиков, назвав их просто числом.

@charlidamelio

dc @jaylene.carmona

♬ Elastic - Joey Purp

В тот момент на Дамелио было подписано 98,8 миллиона пользователей в TikTok, однако после этого видео от нее отписалось множество людей - не менее полумиллиона подписчиков.

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