16-летняя Чарли Дамелио - первая в TikTok набрала 100 млн подписчиков. Что же она делала?

16-летняя Чарли Дамелио стала первым тиктокером, на профиль которого подписались свыше 100 миллионов пользователей. В соцсети блогер выкладывает видео с танцами под популярную музыку.
The Verge пишет, что добиться такого успеха у девушки получилось в рекордные сроки - только за 1,5 года. В то же время шведскому блогеру PewDiePie потребовалось девять лет, чтобы на него подписались 100 миллионов человек на YouTube.
@charlidamelio
dc @yodamnmomma♬ THICK (feat. Megan Thee Stallion) (Remix) - DJ Chose & Megan Thee Stallion
Возможно, Дамелио могла бы стать рекордсменом в TikTok еще раньше, однако в середине ноября этому помешал ее ролик на YouTube. Чарли выставила видео семейного ужина, которое не понравилось фанатам: люди посчитали, что во время еды девушка неуважительно повела себя с шеф-поваром. Кроме того, она практически обезличила своих подписчиков, назвав их просто числом.
@charlidamelio
dc @jaylene.carmona♬ Elastic - Joey Purp
В тот момент на Дамелио было подписано 98,8 миллиона пользователей в TikTok, однако после этого видео от нее отписалось множество людей - не менее полумиллиона подписчиков.