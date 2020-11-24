16-летняя Чарли Дамелио - первая в TikTok набрала 100 млн подписчиков. Что же она делала?

The Verge пишет, что добиться такого успеха у девушки получилось в рекордные сроки - только за 1,5 года. В то же время шведскому блогеру PewDiePie потребовалось девять лет, чтобы на него подписались 100 миллионов человек на YouTube.

Возможно, Дамелио могла бы стать рекордсменом в TikTok еще раньше, однако в середине ноября этому помешал ее ролик на YouTube. Чарли выставила видео семейного ужина, которое не понравилось фанатам: люди посчитали, что во время еды девушка неуважительно повела себя с шеф-поваром. Кроме того, она практически обезличила своих подписчиков, назвав их просто числом.