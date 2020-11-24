Илон Маск вышел на второе место в рейтинге миллиардеров

На сегодняшний день состояние Маска выросло на 7,24 миллиарда долларов, достигнув 128 миллиардов долларов. Это больше, чем состояние основателя Microsoft Билла Гейтса, а ранее он вытеснил из тройки лидеров главу Facebook Марка Цукерберга (102 миллиарда долларов).

На протяжении последнего года акции компании Tesla только росли. Таким образом состояние Маска выросло на 100 миллиардов долларов. В глобальном рейтинге миллиардеров, по версии Forbes, Маск занимает четвертую позицию. Издание оценивает его состояние в 110 миллиардов долларов.

Напомним, что на первом месте в списке Bloomberg по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос (182 миллиарда долларов).