"Латвийский Моргенштерн" из Лиепаи, который сжег в клипе настоящие 2000 евро. Кто он?

Даниил не скрывает, что сейчас он активно вступил на путь рэп-исполнителя. Сейчас все свое свободное время он посвящает созданию новых треков, а до этого активно занимался TikTok-роликами.

"Там я набрал 31 тысячу подписчиков, есть даже видео-миллионник. Потом я понял, что мне это надоело, и взял творческую паузу. А уже через год записал свой первый трек, и все опять пошло в гору", - рассказал музыкант.

ФОТО: личный архив Даниила Карпенко

С его слов, музыку он пишет с мая 2020 года. Тогда и вышел его первый трек и клип - "Данила, ты что - крейзи?". Все было записано и снято всего за 5 дней.

"Вышла полная ерунда, но уже тогда меня начал обсуждать весь город, а клип набрал 5000 просмотров. Тогда я понял, что, видимо, двигаюсь в нужном направлении", - не скрывает своей радости Даниил.

ФОТО: личный архив Даниила Карпенко

Молодой человек считает, что "латвийским Моргенштерном" его называют, потому что он перенял манеру поведения этого эксцентричного артиста.

"Мне очень нравится Моргенштерн и его творчество. Раньше я пытался быть на него похожим, но потом слишком сильно вошел в роль. Сейчас я уже полноценная маленькая копия Моргенштерна, который тусуется как маленький Моргенштерн в свои 15 лет. Даже где-то получше, чем 18- и 20-летние молодые люди (это я активно освещаю в своем Telegram-канале). Я пишу музыку и снимаю дорогие клипы", - подчеркивает Даниил.

Даниил Карпенко действительно сжег в кадре настоящие деньги.

"Я решил, раз я - младшая версия Алишера Тагировича, почему бы мне тоже не сжечь деньги и на этом похайпить? На заре своей популярности Моргенштерн в клипе "Вот так" сжег 100 тысяч рублей, что привлекло к нему большую волну внимания, - объяснил юный рэп-исполнитель.

ФОТО: личный архив Даниила Карпенко

Оказывается, это были личные накопления молодого человека. 2000 евро он скопил из подаренных ему на праздники денег. Изначально парень планировал потратить их на рекламу, но в итоге подумал, что лучше их сжечь.

"Нет лучшего пиар-хода, чем их сжечь. Возможно, после этого все подумают, что я из какой-то очень богатой семьи, раз сжигаю в клипах по 2000 евро. Но это не совсем так. Да, у меня достаточно обеспеченная семья, но сжег я свои личные деньги", - заметил Даниил.

Несмотря на все, родители в какой-то мере поддерживают то, чем занимается их сын.