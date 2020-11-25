"Латвийский Моргенштерн" из Лиепаи, который сжег в клипе настоящие 2000 евро. Кто он?

Молодой человек по имени Даниил Карпенко недавно наделал шуму в Лиепае. Этот 15-летний подросток выпустил трек под названием "Так" под псевдонимом Karpenko. В родном городе о нем заговорили именно после того, как он на видео сжег настоящие 2000 евро. RUS TVNET связался с молодым человеком, чтобы узнать, зачем он это сделал и почему его называют "латвийским Моргенштерном".
Даниил не скрывает, что сейчас он активно вступил на путь рэп-исполнителя. Сейчас все свое свободное время он посвящает созданию новых треков, а до этого активно занимался TikTok-роликами.
"Там я набрал 31 тысячу подписчиков, есть даже видео-миллионник. Потом я понял, что мне это надоело, и взял творческую паузу. А уже через год записал свой первый трек, и все опять пошло в гору", - рассказал музыкант.
С его слов, музыку он пишет с мая 2020 года. Тогда и вышел его первый трек и клип - "Данила, ты что - крейзи?". Все было записано и снято всего за 5 дней.
"Вышла полная ерунда, но уже тогда меня начал обсуждать весь город, а клип набрал 5000 просмотров. Тогда я понял, что, видимо, двигаюсь в нужном направлении", - не скрывает своей радости Даниил.
Молодой человек считает, что "латвийским Моргенштерном" его называют, потому что он перенял манеру поведения этого эксцентричного артиста.
"Мне очень нравится Моргенштерн и его творчество. Раньше я пытался быть на него похожим, но потом слишком сильно вошел в роль. Сейчас я уже полноценная маленькая копия Моргенштерна, который тусуется как маленький Моргенштерн в свои 15 лет. Даже где-то получше, чем 18- и 20-летние молодые люди (это я активно освещаю в своем Telegram-канале). Я пишу музыку и снимаю дорогие клипы", - подчеркивает Даниил.
Даниил Карпенко действительно сжег в кадре настоящие деньги.
"Я решил, раз я - младшая версия Алишера Тагировича, почему бы мне тоже не сжечь деньги и на этом похайпить? На заре своей популярности Моргенштерн в клипе "Вот так" сжег 100 тысяч рублей, что привлекло к нему большую волну внимания, - объяснил юный рэп-исполнитель.
Оказывается, это были личные накопления молодого человека. 2000 евро он скопил из подаренных ему на праздники денег. Изначально парень планировал потратить их на рекламу, но в итоге подумал, что лучше их сжечь.
"Нет лучшего пиар-хода, чем их сжечь. Возможно, после этого все подумают, что я из какой-то очень богатой семьи, раз сжигаю в клипах по 2000 евро. Но это не совсем так. Да, у меня достаточно обеспеченная семья, но сжег я свои личные деньги", - заметил Даниил.
Несмотря на все, родители в какой-то мере поддерживают то, чем занимается их сын.
"Но им это не очень нравится. Для них главное - учеба и спорт. Больше меня, конечно, поддерживает папа, а мама боится всей этой популярности, к которой я так активно стремлюсь. Бывают ситуации, когда они видят, как я себя веду в своих Instagram-сторис и клипах, и им не очень нравится это мое эпатажное поведение. Но несмотря на это, заниматься творчеством родители мне не запрещают. Они всячески меня подбадривают и всегда с интересом слушают мои новые треки и смотрят мои клипы", - признается он.
Огромную поддержку 15-летнему артисту оказывают друзья. Ни одна вечеринка не проходит без его песен.
"Бывает, помогают придумывать тексты на новые песни. У нас в компании есть друг, который делает биты (аранжировки) под песни. Часто, когда сидим вместе, у нас с ним приходят в голову классные идеи и мы их исполняем на следующий день. К слову, в съемках последнего клипа мне тоже очень сильно помогли друзья", - отмечает Даниил.
Он говорит, что именно друзья его вдохновляют на создание новых треков.
23 ноября состоялся релиз нового альбома Даниила - "Ребенок, рожденный сиять". Название он выбрал, потому что искренне считает себя таким.
"Покажите мне, а кто так же развлекается и эпатажно себя ведет в свои 15 лет в Латвии? Я все еще считаю себя ребенком, который с самого детства любит быть в центре внимания, вести себя вызывающе. Я не живу, я сияю (смеется)", - признается Даниил.
С его слов, создавать современную музыку очень легко.
"Формула очень простая: меньше смысла и качевый бит вместе дают хит. Далеко ходить не нужно: Скриптонит уже давно всем дал понять, что текст не главное, главное - атмосфера, мелодия, чтобы качало и в голову заседало. Моргенштерн, к слову, по такой же тактике работает. Послушайте "Новый мерин" или "Кадиллак" - там ведь вообще слов не разобрать, а просмотров больше 50 миллионов. Вот что нужно аудитории!" - уверен Даниил.
Он признается, что над словами "не заморачивается вообще", а над битом и сведением работает чуть больше: "Если показываю трек друзьям и они невольно начинают качать головами - значит, все сделано правильно".
Сейчас он планирует записать новый материал в одной из рижских музыкальных студий. Также хочет снять новый и еще более дорогой клип. Даниил Карпенко мечтает о коллаборации с местными тиктокерами и инфлюенсерами (такими как Latvian Sisters, Стас Давыдов, Яна Брук и другие).
"План минимум - захватить латвийские чарты и стать самой обсуждаемой личностью... Считаю, что у меня есть все шансы", - подытоживает Даниил.
Видео: Karpenko - "Так"