IKEA сделает половину блюд в своих кафе растительными

Согласно планам компании, 80% блюд, предлагаемых в ресторанах IKEA, не будут содержать красного мяса. Более того, 80% готовых упакованных блюд, которые выставляются на продажу, будут сделаны из растительных продуктов.

Напомним, что компания IKEA в Балтии объявила о программе социальной ответственности в Эстонии, Латвии и Литве. IKEA старается улучшить повседневную жизнь многих людей, и цель этой программы начать работу по борьбе с одной из больших проблем в приблатике – насилием в семье.