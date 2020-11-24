Вт, 24.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

IKEA сделает половину блюд в своих кафе растительными

Латвийский магазин IKEA перед открытием

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

К 2025 году шведский ритейлер IKEA планирует изменить меню своих ресторанов, с тем чтобы половина основных блюд были приготовлены из продуктов растительного происхождения, передает "Интерфакс".

Согласно планам компании, 80% блюд, предлагаемых в ресторанах IKEA, не будут содержать красного мяса. Более того, 80% готовых упакованных блюд, которые выставляются на продажу, будут сделаны из растительных продуктов.

При этом IKEA обещает оставить в меню свои фирменные шведские мясные фрикадельки.

Напомним, что компания IKEA в Балтии объявила о программе социальной ответственности в Эстонии, Латвии и Литве. IKEA старается улучшить повседневную жизнь многих людей, и цель этой программы начать работу по борьбе с одной из больших проблем в приблатике – насилием в семье.

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