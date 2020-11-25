Самым ценным предприятием Латвии и в этом году признано Latvenergo

Стоимость Latvenergo составляет 1,653 млрд евро, что на 5% больше, чем годом ранее, когда его стоимость была рассчитана в размере 1,568 мдрд евро.

Также Latvenergo в этом году признано самым ценным энергетическим предприятием в Балтии, так как стоимость эстонского Eesti Energia составляет 1,615 млрд евро, а литовского Ignitis grupe - 1,491 млрд евро.

Второе место в списке самых ценных предприятий Латвии, как и в прошлом году, занимает Latvijas valsts meži (1,159 млрд евро), третье - Rimi Latvia (577,6 млн евро), четвертое - Maxima Latvija (503,5 млн евро), пятое - Repharm (473,3 млн евро), шестое - Swedbank (432,6 млн евро), далее следуют Latvijas mobilais telefons (421,7 млн евро), Tet (420,5 млн евро), Latvijas gāze (377,2 млн евро), а закрывает десятку Latvijas dzelzceļš (341 млн евро).

Общая стоимость 101 самого ценного предприятия Латвии составляет 16,4 млрд евро, 101 самого ценного предприятия Эстонии - 20,7 млрд евро.

Среди самых ценных латвийских предприятий 18% представляют торговлю, 14% - коммунальные услуги, 9% - транспорт, транзит и логистику, 9% - ИКТ, 9% - обрабатывающую промышленность.