Большое исследование в Дании показало, что маски не очень-то защищают от коронавируса. И как это понимать?

Так что мы узнали из этого исследования?

Можно сказать, что нового знания почти не прибавилось. Авторы исследования (которые совсем не настаивают на том, что маски точно неэффективны и даже призывают их носить) осторожно предположили, что позитивный эффект, если и есть, то совсем небольшой. Относительно низкую эффективность масок, например, можно объяснить тем, что вирус чаще передается с помощью аэрозоля, а не более крупных капель, которые, как следует из технических тестов, хорошо задерживаются высококачественными масками. Однако ученые соглашаются, что более существенный эффект мог быть просто не зафиксирован их исследованием из-за ограничений, связанных с методологией.

В комментариях критиков к статье предлагается иная интерпретация работы, основанная на других статистических методах. Согласно ей, ношение маски с вероятностью в 93% уменьшает риск заражения на 5% (при этом существенное - более 50% - уменьшение риска практически исключено). Если для каждого конкретного человека, который носит маску, эффект в 5% невелик, то для распространения эпидемии он может быть огромен. Вирус распространяется экспоненциально, а значит, даже небольшое снижение числа новых инфицированных через несколько "поколений" заражений даст существенное падение общего количества больных.

А есть шанс, что мы когда-нибудь точно узнаем, насколько эффективны маски?

Вполне возможно, до окончания эпидемии так и не появится строгого научного обоснования. Для того, чтобы избежать всех "врожденных" ошибок, которые, очевидно, есть в работе датских ученых, нужно применить более изощренные методы: наладить отслеживание правильного и тщательного ношения масок, придумать заведомо неэффективные "маски-плацебо" и т. д. Для того, чтобы определить эффективность масок для предотвращения инфицирования окружающих, нужно исследовать реальные цепочки заражения (например, с помощью биллинга телефонов или предустановленных приложений, отслеживающих контакты людей; такие методы уже используются в других исследованиях). Но на этом пути есть очевидные проблемы:

Такие исследования наверняка будут намного менее масштабными, чем датское (то есть в них будет меньше испытуемых); при прочих равных исследование с большим количеством участников точнее.

Исследования будут очень дорогими и трудоемкими.

Наконец, нужно будет согласовать результаты работ с исследованиями, которые проведены другими методами:

с исследованием в лабораторных условиях, результаты которого показывают высокую эффективность защиты,

с широкими эпидемиологическими исследованиями, которые, напротив, указывают на то, что маски менее эффективны по сравнению с другими мерами сдерживания эпидемии вроде "локдаунов".

Так мне носить маску или нет?