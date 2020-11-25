Жестокая расправа в церкви: вышел новый клип "БИ-2", который больше похож на хоррор

В среду, 25 ноября, группа "Би-2" выложила на YouTube клип на новую песню "Бог проклятых". Видео продолжительностью почти четыре минуты похоже на кадры из фильма с сюжетом в духе готических романов. За три часа клип посмотрели почти 69 000 пользователей.
Сама песня, по словам Левы Би-2, посвящается "всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становится все больше и больше", цитирует музыканта Esquire.
Режиссер клипа Владимир Беседин поделился, что при написании сценария вдохновлялся классическими хоррорами - "Сиянием" Стенли Кубрика и Psycho Альфреда Хичкока.
Поклонники творчества музыкантов с восторгом встретили новую работу группы - об этом говорят 10 000 "лайков" под видео и восторженные комментарии.