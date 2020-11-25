Шотландия - первая страна в мире, где тампоны и прокладки бесплатные для всех желающих

Шотландия стала первой страной в мире, где гигиенические принадлежности, необходимые в период менструации, будут доступны каждому, кто в них нуждается. Об этом сообщает The Guardian.
Парламент Шотландии принял закон 24 ноября. Требование распространяется на такие товары, как гигиенические прокладки и тампоны, говорится на сайте парламента.
Шотландия стала первой страной в мире, которая решила бесплатно обеспечить людей средствами гигиены, нужными при менструации, сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
Согласно данному закону, школы и университеты должны бесплатно предоставлять в своих туалетах гигиенические принадлежности. Ранее правительство Шотландии финансировало учебные заведения, уточняет Associated Press.
Правительство Шотландии также теперь имеет право требовать, чтобы другие государственные органы бесплатно выдавали гигиенические принадлежности.