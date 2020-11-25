Ср, 25.11.2020
Сейчас тренд интернета - быть собой. Маргарита Веверица, фитнес-блогер
Маргарита Веверица, фитнес-блогер

Шотландия - первая страна в мире, где тампоны и прокладки бесплатные для всех желающих

ФОТО: Shutterstock

Шотландия стала первой страной в мире, где гигиенические принадлежности, необходимые в период менструации, будут доступны каждому, кто в них нуждается. Об этом сообщает The Guardian.

Парламент Шотландии принял закон 24 ноября. Требование распространяется на такие товары, как гигиенические прокладки и тампоны, говорится на сайте парламента.

Шотландия стала первой страной в мире, которая решила бесплатно обеспечить людей средствами гигиены, нужными при менструации, сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"Важные меры для женщин и девочек", - написала она в Twitter.

Согласно данному закону, школы и университеты должны бесплатно предоставлять в своих туалетах гигиенические принадлежности. Ранее правительство Шотландии финансировало учебные заведения, уточняет Associated Press.

Правительство Шотландии также теперь имеет право требовать, чтобы другие государственные органы бесплатно выдавали гигиенические принадлежности.

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