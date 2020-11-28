"Мне тогда казалось, что я преступница": есть ли жизнь после работы вебкам-моделью?

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Один из ноябрьских выпусков подкаста "Это разве секс?" был посвящен вопросу о жизни после вебкама - есть ли она? Ведущие Сеня Овчинников и Алина Данилова поговорили с бывшей вебкам-моделью Дашей Зарыковской.
Что такое вебкам-бизнес и кто такие вебкам-модели (кратко)?
Вебкам-моделинг (от англ. webcam - веб-камера) - сфера бизнеса, построенная на общении веб-модели и наблюдателя (мембера) в онлайн-видеочате. Общение происходит на платной основе.
Основные цели вебкам-бизнеса - дать людям возможность свободно общаться с симпатичными им моделями посредством видеочата, где можно пофлиртовать, побеседовать и приятно провести время.
Модели получают прибыльную работу, а также более безопасную по сравнению с проституцией.
Работа вебкам-моделью и последствия. История Даши Зарыковской
Россиянка Дарья Зарыковская - блогер, предприниматель и основатель магазина авторской одежды "Мам, купи!".
Девушка занималась вебкамом примерно 8 лет назад в течение нескольких месяцев. Тогда ей было 18 лет.
"Меня интересовали деньги, и мне очень хотелось денег. У меня был старт жизни: было 18, не было опыта никакой работы. Я не знала, как "входить в работу" - что я могу, какие у меня знания и способности, какие цели в жизни, - и мне это преподнесли как очень легкий заработок. Не было на тот момент никакого бэкграунда в интернете, связанного с травлей вебкамщиц", - рассказала девушка.
По ее словам, на одной из тусовок ей преподнесли историю о том, как очень легко зарабатывать 100 000 рублей (около 1112 евро. - Прим. ред.) в месяц:
На вопрос, как она себя ощущала во время работы, девушка ответила:
"Сложно сказать, как себя ощущала. У меня тогда была депрессия и вообще все превратилось в кровавый туман - все эти годы. У меня просто такой характер - я не могу отыгрывать удовольствие, если я его не испытываю. Это не только вебкама касается. (...) Вот этот диссонанс меня надломил, а не то, что мне голой приходилось быть и пальцы в себя засовывать. А вот именно момент, что
- Как произошел деанон (нарушение анонимности) и началась травля
"Некоторые девушки, которые идут в вебкам, думают, что если они закроют Россию, то их не смотрят в России. Ха-ха-ха. Очень смешно!
Если вы пытаетесь скрыть это от своей мамы или от своей бабушки - не пытайтесь!" - призналась Даша. Она отметила, что сначала травля происходила на региональном уровне - в местных пабликах и группах (Даша - из Новосибирска).
"Масштабная появилась травля, когда я уже давно не работала в вебкаме - год или пару лет. Я была радиоведущей на интернет-радио. (...) У меня был совместный радиоэфир с Ильей Мэддисоном, и он в этот момент параллельно вел трансляцию на Дваче (анонимный форум. - Прим.ред.). Там могли задавать вопросы, там же начали выяснять: "Че за телка? Она, наверно, страшная. Она, наверно, жирная". Нашли мою страницу во "Вконтакте" и начали закидывать скриншотами вебкама. Эфир заканчивается, а я просто понимаю, что завтра пиз***. Ну, типа все: завтра последний день моей жизни".
По словам Даши, все начали обсуждать эту тему, но она отмечает, что в 2020-м такого бы уже не произошло.
"Тогда надо мной начали стебаться все эти очень классные люди. Например, Данила Поперечный ходил и писал мне комментарии стебные везде. Мэддисон продолжал надо мной в публичном пространстве иронизировать. Людям, в принципе, не надо крупного повода, но когда это поддерживается какими-то крупными инфлюенсерами..." - рассказала Даша, отметив, что позднее все эти публичные лица извинились за травлю.
В настоящее время травля происходит волнами, ее намного меньше, и Даша совсем по-другому на себя смотрит, например, ей нравится смотреть на себя - на то, какой она была.
- Можно как-то снизить последствия и интенсивность травли?
"Снизить только свое восприятие можно. Нужно понимать, что это ненастоящие люди - не ваши друзья, не близкие..." - отметила девушка.
- Стоит ли это скрывать?
"Если вы идете работать в вебкам и никогда не сможете в этом признаться маме - не идите в вебкам!" - сказала Даша, которая не раз признавалась, что понимала: рано или поздно все станет известно близким.
Можно даже бизнес свой организовать и много очень даже интересных вещей сделать, стать уважаемым человеком. (...) Интернет с одной стороны - все помнит, а с другой стороны - все забывает".
"Это разве секс?": Есть ли жизнь в вебкаме и после него?