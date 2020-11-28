"Мне тогда казалось, что я преступница": есть ли жизнь после работы вебкам-моделью?

Что такое вебкам-бизнес и кто такие вебкам-модели (кратко)?

Вебкам-моделинг (от англ. webcam - веб-камера) - сфера бизнеса, построенная на общении веб-модели и наблюдателя (мембера) в онлайн-видеочате. Общение происходит на платной основе. Основные цели вебкам-бизнеса - дать людям возможность свободно общаться с симпатичными им моделями посредством видеочата, где можно пофлиртовать, побеседовать и приятно провести время. Модели получают прибыльную работу, а также более безопасную по сравнению с проституцией.

Работа вебкам-моделью и последствия. История Даши Зарыковской

Россиянка Дарья Зарыковская - блогер, предприниматель и основатель магазина авторской одежды "Мам, купи!".

Девушка занималась вебкамом примерно 8 лет назад в течение нескольких месяцев. Тогда ей было 18 лет.

"Меня интересовали деньги, и мне очень хотелось денег. У меня был старт жизни: было 18, не было опыта никакой работы. Я не знала, как "входить в работу" - что я могу, какие у меня знания и способности, какие цели в жизни, - и мне это преподнесли как очень легкий заработок. Не было на тот момент никакого бэкграунда в интернете, связанного с травлей вебкамщиц", - рассказала девушка.

По ее словам, на одной из тусовок ей преподнесли историю о том, как очень легко зарабатывать 100 000 рублей (около 1112 евро. - Прим. ред.) в месяц:

"А я такая - Господи! 100 000 рублей в месяц - наверно, самые большие деньги в мире! Наверно, никто больше не зарабатывает в принципе! Ну да, клево, почему бы и нет".

На вопрос, как она себя ощущала во время работы, девушка ответила:

"Сложно сказать, как себя ощущала. У меня тогда была депрессия и вообще все превратилось в кровавый туман - все эти годы. У меня просто такой характер - я не могу отыгрывать удовольствие, если я его не испытываю. Это не только вебкама касается. (...) Вот этот диссонанс меня надломил, а не то, что мне голой приходилось быть и пальцы в себя засовывать. А вот именно момент, что

тебе нужно эмоционально ублажать людей, которых ты не хочешь эмоционально ублажать".

Как произошел деанон (нарушение анонимности) и началась травля

"Некоторые девушки, которые идут в вебкам, думают, что если они закроют Россию, то их не смотрят в России. Ха-ха-ха. Очень смешно!

Если ты занимаешься вебкамом, то рано или поздно об этом узнают все, кому это интересно. Все!

Если вы пытаетесь скрыть это от своей мамы или от своей бабушки - не пытайтесь!" - призналась Даша. Она отметила, что сначала травля происходила на региональном уровне - в местных пабликах и группах (Даша - из Новосибирска).