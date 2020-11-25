"Все разрушилось, вся моя жизнь": у экс-солистки группы "Тату" обнаружили рецидив рака

В 2016 году Юлия Волкова ошарашила фанатов признанием о своем заболевании. Оказалось, что еще в 2012 году ей поставили страшный диагноз - рак щитовидной железы. Волковой потребовалось несколько лет, чтобы пройти курс лечения и победить болезнь. Однако недавно экс-солистка группы "Тату" в передаче канала НТВ рассказала, что у нее обнаружили рецидив рака.
Напомним, что после неудачной операции несколько лет назад Юлия почти потеряла голос, но все же сумела восстановиться и снова начать выступать. Однако теперь, когда болезнь вернулась, певица не знает, стоит ли ей продолжать карьеру на сцене - вердикт медиков стал для нее шоком.
Тем не менее недавно Волкова приняла участие в шоу "Суперстар!", в эфире которого она спела дуэтом с Ларисой Долиной самую известную песню группы "Тату" - "Нас не догонят".