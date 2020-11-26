Беспощадно: в Риге женщина исцарапала Lexus знакомого отверткой

Прибыв на место событий стражи порядка заметили подходящую по приметам женщину. При проверке у нее в карманах нашли отвертку, однако преступница не спешила признаваться в содеянном. Ее передали коллегам из Госполиции, но вскоре отпустили, так как не получено заявления от владельца поврежденного автомобиля Lexus.