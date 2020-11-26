Чт, 26.11.2020
Меня беспокоит, что в первую очередь принимаются решения об ограничениях, а механизмы поддержки недоступны или все еще обсуждаются, и не все будут соответствовать критериям получения поддержки. Сандис Гиргенс, министр внутренних дел.
Сандис Гиргенс, министр внутренних дел.

Беспощадно: в Риге женщина исцарапала Lexus знакомого отверткой

ФОТО: Скриншот с видео

Незадолго до полуночи сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в один из дворов в Пардаугаве, где жители жаловались на несколько неправильно припаркованных автомобилей.

Однако сообщение по рации, которое пришло спустя несколько минут, изменило планы правоохранителей. 

Полицейским сообщили о женщине, которая, вооружившись острым предметом, наносила "увечья" транспортному средству на улице Олайнес.

Прибыв на место событий стражи порядка заметили подходящую по приметам женщину. При проверке у нее в карманах нашли отвертку, однако преступница не спешила признаваться в содеянном. Ее передали коллегам из Госполиции, но вскоре отпустили, так как не получено заявления от владельца поврежденного автомобиля Lexus.

ФОТО: Скриншот с Degpunktā

ФОТО: Скриншот с Degpunktā

По предварительным данным, владелец машины и женщина знакомы, их связывали тесные отношения. Вероятнее всего, это одна из причин, почему потерпевший до сих пор не обратился в полицию.

Последние новости

НАВЕРХ
Back