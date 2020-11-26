Виктория Боня объяснила, почему живет в Монако

Виктория объяснила, что у нее растет дочь, которая родилась в Монако. Ей важно, чтобы ребенок рос в стране, где безопасно. Чтобы у нее было хорошее образование, а рядом - ее близкие.

"Я думаю, как лучше для ребенка", - подчеркнула она.

Что касается того, что Боню обворовали два раза и залезли к ней домой, она понимает, что это может случиться. В происшествии виновата она сама. У нее не было сигнализация, а терраса была открыта.

"Они украли пару сумок", - сказала Виктория.

Второй раз воры пришли, когда Бони не было дома. Они выломали дыру в бетоне и пытались вскрыть квартиру. Но покидать ни это жилье, ни эту страну Виктория не хочет.

Виктория Боня отметила, что не жалеет о расставании с отцом своей дочери - предпринимателем и наследником империи Smurfit Kappa Group Алексом Смерфитом. Она заметила, что он всегда останется для нее родным человеком. Модель не стала скрывать, что мужчина сейчас продолжает борьбу с болезнью Лайма, но не падает духом.

Прошлую самоизоляцию они провели вместе. Виктория не скрывает, что они провели замечательных два месяца, но она не хочет возвращаться назад в эти отношения.

Боня объяснила, что никогда не может сидеть без дела и не работать. У нее всегда есть внутренний страх. С Алексом она не ругалась, не было споров. Правда, она вспомнила, что Смерфит ее упрекал за неубранную кружку.

Они расстались с Алексом по телефону. Виктория поняла, что в 35 лет перестала себя чувствовать цветущей женщиной.

Боня также отметила, что Смерфит не хотел больше детей, но отношения они собирались зарегистрировать. Был даже составлен брачный контракт. В нем было указано, что если они с Алексом расстанутся, но у нее не будет другого мужчины, то бизнесмен будет содержать ее.

Виктория указала, что у нее никогда не было цели что-то отсудить у гражданского мужа, хотя, по европейским законам, она могла бы подать документы как жена. Ведь они прожили вместе шесть лет.

"В Европе очень редко кто-то регистрирует браки", - заметила модель.

Виктория Боня не стала скрывать, что хочет вернуться в Россию, но дочь она оставит в Монако.