"Это обесценивает профессию": Караулова о современной музыке, "фанере" и конфликте с Бузовой

О фрешменах в индустрии, поющих под фанеру

Лаура Джугелия подчеркнула, что сейчас появилось много блогеров, которые запели. Юлианна с этим согласилась и объяснила, что отчасти они хотят масштабировать свою популярность, но мало кто из них понимает, что это большая работа.

"Им кажется, что это очень легкие деньги... Очень много людей ходят петь, но не понимают, что за этим стоит большая работа. Мало кто хочет работать", - указывает певица.

Караулову пугает уровень большинства молодых артистов. Она никого не хочет обижать, но их выступления - это "самодеятельность".

"Они живут моментом", - считает исполнительница.

Юлианна подчеркивает, что подобное "снижает общий уровень индустрии". Блондинка цитирует некоторых фрешменов, которые поют под фонограмму, но гордятся тем, что могут "петь сверху на плюс". Она указывает, что это все равно "петь под плюс".

"Обидно... Это обесценивает профессию", - полагает она.

Юлианна Караулова в данный момент говорит даже не про себя, а про настоящих артистов и профессионалов, которые умеют себя преподнести. Певица заметила, что сейчас много звезд-однодневок, которые выстрелили лишь одной песней.

О конфликте с Бузовой

Однажды исполнительница была ведущей музыкальной премии RU.TV. За наградой на сцену вышла Ольга Бузова. Звезда шоу "Дом-2" сильно растянула слова благодарности.

Юлианне подсказали, что из-за этого они не вкладываются в хронометраж. Караулова аккуратно перебила Ольгу.

В ответ Бузова резко ответила Юлианне, что не договорила, а перебивать неприлично. После этого она продолжила свою речь и добавила, что победителей все же перебивать нельзя.

"В этой речи она обесценила всех, кто выходил на сцену... Она говорила, что на сцену вышла настоящая звезда. В этот момент Фадеев встал и вышел", - вспоминает Караулова.

Позже артистки общались и Бузова рассказала, что не имеет никаких претензий к Юлианне. Однако волна хейта все же обрушилась через социальные сети ведущей мероприятия.

Сейчас знаменитости находятся в хороших приятельских отношениях.