Чт, 26.11.2020
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Сеть магазинов в России выпустила клип с танцевальным призывом носить маски. Во-первых, это весело!

ФОТО: скриншот видео

Сеть российских магазинов "Пятерочка" необычным образом попыталась объяснить, как важно носить маски и сохранять дистанцию во время коронавируса. Об этом пишет "Медуза". Приготовьтесь танцевать!

Начинается видео с группы подростков без масок. Они подходят к пожилой женщине в защитной маске. Кажется, что сейчас что-то будет. Один из подростков приближается к пожилой женщине. Она отчитывает подростков и просит держаться от нее подальше. Пенсионерка начинает  читать рэп и танцевать.

Вместе с ней танцуют и другие посетители "Пятерочки". Происходит какие-то танцевальное безумие - повсюду летают деньги с коронавирусом.

Текст песни заставляет улыбнуться: "В магазин пошел за курой? Чекни, бро, температуру. Кашель, насморк? Дома чилль! Есть доставка, полечись".

В конце клипа подростки надевают маски.

В TikTok магазин запустил челлендж - #ПятеркаЗаДистанцию, в котором нужно танцевать под песню из клипа.

Клип уже посмотрели почти 1,5 миллиона раз. 

Видео: Антивирусная композиция — #ПятёркаЗаДистанцию

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