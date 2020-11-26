Сеть магазинов в России выпустила клип с танцевальным призывом носить маски. Во-первых, это весело!

Сеть российских магазинов "Пятерочка" необычным образом попыталась объяснить, как важно носить маски и сохранять дистанцию во время коронавируса. Об этом пишет "Медуза". Приготовьтесь танцевать!
Начинается видео с группы подростков без масок. Они подходят к пожилой женщине в защитной маске. Кажется, что сейчас что-то будет. Один из подростков приближается к пожилой женщине. Она отчитывает подростков и просит держаться от нее подальше. Пенсионерка начинает читать рэп и танцевать.
Вместе с ней танцуют и другие посетители "Пятерочки". Происходит какие-то танцевальное безумие - повсюду летают деньги с коронавирусом.
Текст песни заставляет улыбнуться: "В магазин пошел за курой? Чекни, бро, температуру. Кашель, насморк? Дома чилль! Есть доставка, полечись".
В конце клипа подростки надевают маски.
В TikTok магазин запустил челлендж - #ПятеркаЗаДистанцию, в котором нужно танцевать под песню из клипа.
Клип уже посмотрели почти 1,5 миллиона раз.
Видео: Антивирусная композиция — #ПятёркаЗаДистанцию