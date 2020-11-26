Сеть магазинов в России выпустила клип с танцевальным призывом носить маски. Во-первых, это весело!

Начинается видео с группы подростков без масок. Они подходят к пожилой женщине в защитной маске. Кажется, что сейчас что-то будет. Один из подростков приближается к пожилой женщине. Она отчитывает подростков и просит держаться от нее подальше. Пенсионерка начинает читать рэп и танцевать.