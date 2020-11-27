Я не поддерживаю создание "клоунов" и Барби: пластический хирург об "утиных губах" и удалении ребер

Эвия Родке-Спроге, один из самых известных пластических хирургов в Латвии, стала гостем передачи Арманда Трипанса Rezervēts. Она раскрыла закулисье пластических операций и рассказала, в чем разница между шоу и настоящей пластической хирургией.
В ее генах был баскетбол. Мама - легенда латвийского спорта. Будущий хирург, играя за сборную, ковырялась в медицинских книжках. Она хотела больше от жизни и от себя. Бедная студентка села в автобус и уехала в Финляндию, где, проводя ночи в больнице, впитывала в себя все, что в то время делали лучшие врачи в мире. Она также могла остаться в США - в лучших операционных страны. В Латвии врачи не справляются с объемом поступающих клиентов. И это не только пластика груди. Она часто отказывает. По ее мнению, сначала стоит наладить свою семейную жизнь и привести мысли в порядок, только после этого можно идти к пластическому хирургу.
Женщина рассказала, что на ее счету около восьми тысяч пластических операций.
Армандс Трипанс: А где же тогда прославленная латвийская красота?
Эвия Родке-Спроге: Пластическая хирургия не означает переделать себя до неузнаваемости. Все шоу "из гадкого утенка в лебедя" и полные превращения - это шоу, а не обычная пластическая хирургия. Я никогда, никогда не поддерживаю "создание клоунов"...
Арманд Трипанс: Что значит создание клоунов?
Эвия Родке-Спроге: "Натянутые щеки. Создание преувеличенного выражения лица. Я не поддерживаю образы Кена или Барби. Все эти "утиные губы", львицы... ох, я вообще поражаюсь. Хорошо, я понимаю, мы все разные, но вот у пациента, который придумал сделать что-то с собой - у него напротив должен сидеть врач, который все это воплотит в жизнь.
Интересно, что творится в голове у человека, который готов сделать своего этого льва или Барби и вырезать ей ребра? Это шоу, это не хорошая пластическая хирургия. Хорошая пластическая хирургия - это когда вы ее не замечаете - естественное усовершенствование красоты, позволяющее человеку почувствовать себя в гармонии с собой. Иногда это могут быть очень значительные улучшения, но они никогда не вульгарные!".
Видео: Отрывок передачи Rezervēts на латышском языке
Видео: Передача Rezervēts на латышском языке