Я не поддерживаю создание "клоунов" и Барби: пластический хирург об "утиных губах" и удалении ребер

В ее генах был баскетбол. Мама - легенда латвийского спорта. Будущий хирург, играя за сборную, ковырялась в медицинских книжках. Она хотела больше от жизни и от себя. Бедная студентка села в автобус и уехала в Финляндию, где, проводя ночи в больнице, впитывала в себя все, что в то время делали лучшие врачи в мире. Она также могла остаться в США - в лучших операционных страны. В Латвии врачи не справляются с объемом поступающих клиентов. И это не только пластика груди. Она часто отказывает. По ее мнению, сначала стоит наладить свою семейную жизнь и привести мысли в порядок, только после этого можно идти к пластическому хирургу.

Она не будет делать кукол или людей-монстров. Пластический хирург, который не покупает новую машину или яхту - она вкладывает миллион в свою клинику.

Женщина рассказала, что на ее счету около восьми тысяч пластических операций.

Армандс Трипанс: А где же тогда прославленная латвийская красота?

Эвия Родке-Спроге: Пластическая хирургия не означает переделать себя до неузнаваемости. Все шоу "из гадкого утенка в лебедя" и полные превращения - это шоу, а не обычная пластическая хирургия. Я никогда, никогда не поддерживаю "создание клоунов"...

ФОТО: VALDIS KAULINS

Арманд Трипанс: Что значит создание клоунов?

Эвия Родке-Спроге: "Натянутые щеки. Создание преувеличенного выражения лица. Я не поддерживаю образы Кена или Барби. Все эти "утиные губы", львицы... ох, я вообще поражаюсь. Хорошо, я понимаю, мы все разные, но вот у пациента, который придумал сделать что-то с собой - у него напротив должен сидеть врач, который все это воплотит в жизнь.

Интересно, что творится в голове у человека, который готов сделать своего этого льва или Барби и вырезать ей ребра? Это шоу, это не хорошая пластическая хирургия. Хорошая пластическая хирургия - это когда вы ее не замечаете - естественное усовершенствование красоты, позволяющее человеку почувствовать себя в гармонии с собой. Иногда это могут быть очень значительные улучшения, но они никогда не вульгарные!".

Видео: Отрывок передачи Rezervēts на латышском языке