Эффективность вакцины от ковида составляет 90 или 95% - что это значит?

Получается, какой именно процент в итоге будет, зависит только от случайностей во время проведения эксперимента?

Нет. Конечно, это зависит от самых разных факторов: например, различий в половозрастной структуре добровольцев в разных исследованиях, различий в основных путях заражения во время эпидемии в разных странах, где проводятся исследования, и даже от культурных и генетических особенностей испытуемых. Например, "партизанское" исследование российской вакцины "Спутник V", организованное самими добровольцами, может снижать ожидаемую эффективность - из-за того, что участники, считающие, что у них плацебо, могут перейти в другие исследования или начать вести себя более осторожно, чем если бы думали, что у них реальный препарат.

Именно поэтому сравнивать вакцины друг с другом по первым пресс-релизам от производителей не стоит: нужно дождаться полноценных публикаций со всеми подробностями, статистическими анализами и четко просчитанными доверительными интервалами эффективности.

И не следует забывать еще один момент: эффективность вакцины в клиническом исследовании и ее же эффективность в обычной жизни могут отличаться. В исследованиях за правильностью процедур следят гораздо пристальнее - на практике все может быть иначе. Поэтому для ожидаемой и реальной эффективности вакцины в эпидемиологии есть даже разные термины - efficacy и effectiveness.

То есть те цифры, которые у нас сейчас, ничего не говорят?

Говорят. Это хорошие цифры, которые свидетельствуют, что, скорее всего, вакцины хорошо работают - но они не дают понимания, какая точно лучше. В любом случае различия в эффективности сейчас менее важный вопрос, чем скорость развертывания производства вакцин в нужном объеме. Именно это - а не небольшое различие в процентов - самое главное.

А сколько все-таки людей, принявших вакцину, точно не заболеет, узнать нельзя?

Нельзя - просто потому, что мы не знаем, сколько вообще будет заболевших среди добровольцев (предсказать это невозможно - вероятно, некоторые люди устойчивы от природы). Но если представить, что заболеют абсолютно все люди из группы плацебо (что очень маловероятно), то эффективность как раз и будет равна доле незаболевших в группе вакцинированных. В реальности среди вакцинированных доля здоровых людей, конечно, будет выше этих 90-95%.