Эффективность вакцины от ковида составляет 90 или 95% - что это значит?
Что случилось?
Каждый день разработчики различных вакцин от коронавируса называют разные цифры их эффективности, которые к тому же постоянно меняются. "Медуза" разбирается, что это значит.
Что значит эффективность?
Это численное выражение того, насколько у вакцинированных людей снижается риск заболеть по сравнению с невакцинированными людьми.
Это процент тех, кто не заболеет среди вакцинированных?
Нет. Речь именно о снижении риска.
Хорошо. Как считается эффективность?
По формуле, которую можно увидеть ниже.
На фазе III клинического исследования добровольцев делят на две группы: одним достанется вакцина, другим - плацебо.
Когда общее число заболевших в обеих группах достигает заранее определенной отметки, исследователи проводят предварительный анализ и считают, сколько заболевших в каждой группе. Риск заболеть рассчитывают, разделив число заболевших на общее число людей в группе. Вот так:
Почему вчера эффективность была одна, а сегодня другая?
Потому что то, как люди заболевают во время исследования, - случайный процесс. Оценка истинной эффективности, полученная на основе первых десятков заболевших, позднее уточняется. Примерно так же считают вероятность получить решку при подбрасывании монетки: поначалу, когда бросков мало, доля выпавших орлов может быть существенно больше или существенно меньше половины, но со временем она станет приближаться к истинному значению в 50%.
По мере накопления данных (то есть по мере того, как заболевают участники исследования) оценка эффективности постепенно уточняется, а в какой-то момент становится достаточно точной, чтобы сказать - превысила она заранее определенный порог или нет. Тогда исследование эффективности можно завершить - и продолжить наблюдение за нежелательными явлениями и другими, вторичными показателями.
Но 95% - это же лучше, чем 92%?
Конечно, 95% эффективности лучше 92%, но измерения недостаточно точны, чтобы сказать, что эти отличия не результат обычной случайности (люди в разных исследованиях и разных группах заболевают в разные моменты, и это нельзя предсказать). Поэтому эти результаты нельзя сравнивать "в лоб" - необходимо учитывать эту случайную составляющую. Для этого есть разные статистические методы - прежде всего, понятие доверительного интервала: если результаты попали в один и тот же диапазон значений, считается, что разница между ними уже не существенна.
Но 70% у Оксфордской вакцины - это в любом случае совсем мало?
На самом деле 70%, о которых говорят в СМИ, почти ничего не значат. AstraZeneca и Оксфордский университет (разработчики вакцины) одновременно проверяли два режима использования вакцины, которые отличались дозировкой при первой иммунизации. В одном случае эффективность составила 62%, а в другой - 90%. 70% - это среднее значение двух результатов (не среднее арифметическое, а среднее взвешенное, поскольку в группах разное число людей).
Пока не совсем ясно, почему разница между двумя режимами так велика. Но понятно в любом случае, что в будущем при использовании вакцины на практике никто не будет использовать менее эффективный вариант, дающий 62-процентную эффективность, поэтому среднее значение 70% тут вообще не важно. На практике речь идет о той же 90-процентной эффективности, что и у других вакцин.
Получается, какой именно процент в итоге будет, зависит только от случайностей во время проведения эксперимента?
Нет. Конечно, это зависит от самых разных факторов: например, различий в половозрастной структуре добровольцев в разных исследованиях, различий в основных путях заражения во время эпидемии в разных странах, где проводятся исследования, и даже от культурных и генетических особенностей испытуемых. Например, "партизанское" исследование российской вакцины "Спутник V", организованное самими добровольцами, может снижать ожидаемую эффективность - из-за того, что участники, считающие, что у них плацебо, могут перейти в другие исследования или начать вести себя более осторожно, чем если бы думали, что у них реальный препарат.
Именно поэтому сравнивать вакцины друг с другом по первым пресс-релизам от производителей не стоит: нужно дождаться полноценных публикаций со всеми подробностями, статистическими анализами и четко просчитанными доверительными интервалами эффективности.
И не следует забывать еще один момент: эффективность вакцины в клиническом исследовании и ее же эффективность в обычной жизни могут отличаться. В исследованиях за правильностью процедур следят гораздо пристальнее - на практике все может быть иначе. Поэтому для ожидаемой и реальной эффективности вакцины в эпидемиологии есть даже разные термины - efficacy и effectiveness.
То есть те цифры, которые у нас сейчас, ничего не говорят?
Говорят. Это хорошие цифры, которые свидетельствуют, что, скорее всего, вакцины хорошо работают - но они не дают понимания, какая точно лучше. В любом случае различия в эффективности сейчас менее важный вопрос, чем скорость развертывания производства вакцин в нужном объеме. Именно это - а не небольшое различие в процентов - самое главное.
А сколько все-таки людей, принявших вакцину, точно не заболеет, узнать нельзя?
Нельзя - просто потому, что мы не знаем, сколько вообще будет заболевших среди добровольцев (предсказать это невозможно - вероятно, некоторые люди устойчивы от природы). Но если представить, что заболеют абсолютно все люди из группы плацебо (что очень маловероятно), то эффективность как раз и будет равна доле незаболевших в группе вакцинированных. В реальности среди вакцинированных доля здоровых людей, конечно, будет выше этих 90-95%.
Автор: Александр Ершов