Коронавирус выявлен на норочьей ферме в Литве

"После проведения анализов установлено, что норки были заражены этим инфекционным заболеванием", - сказала BNS представитель ГПВС Юргита Савицкайте.

По словам председателя Литовской ассоциации пушного звероводства, главы хозяйства Vilkijos ukis Чесловаса Таллат-Келпши, коронавирус выявлен на норочьей ферме в Йонавском районе, которая принадлежит предприятию Danmink. Главный акционер последнего - Vilkijos ukis.

"Чтобы подтвердить или опровергнуть возникшие подозрения и установить точный масштаб распространения вируса на ферме, в среду взяты 22 дополнительные пробы. Их результаты тоже подтвердили Covid-19", – сказал директор ГПВС Дарюс Ремейка.

Как отмечает ГПВС, со вторника на норочьей ферме введены ограничения деятельности: с нее запрещен любой вывоз животных, кормов или продуктов животного происхождения.

Также принято решение ликвидировать зверьков из 22 зараженных клеток - около 40 норок. По данным ГПВС, на этой норочьей ферме содержится около 60 тыс. пушных зверьков.

Между тем глава Vilkijos ukis сказал BNS, что сейчас у Danmink более 30 тыс. норок.

"Всех проверяют с прошлой недели, на той же Danmink делались анализы и все были отрицательные", - сказал Ч. Таллат-Келпша.

Он говорит, что похоже, норки могли заразиться коронавирусом от больного работника. "Мы узнали об этом (что работник болен коронавирусом - BNS) только вчера", - сказал он. Как сказал глава Vilkijos ukis, дальнейшие действия в отношении норок будут согласовываться с ГПВС.

"Есть палитра решений по разным государствам, например, США, Швеция не уничтожают даже больных, вообще не уничтожают, просто повышают меры безопасности, чтобы защитить людей, чтобы не допустить выноса вируса с фермы, позволяют этим норкам переболеть, получить иммунитет", - сказал Ч. Таллат-Келпша.

"Посмотрим, что будет. Если будет принято решение уничтожить, тогда возникнет вопрос о компенсациях", - добавил он.