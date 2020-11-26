Коронавирус выявлен на норочьей ферме в Литве

Коронавирус выявлен у норок на звероводческой ферме в Йонавском районе Литвы, информировала в четверг BNS Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).
"После проведения анализов установлено, что норки были заражены этим инфекционным заболеванием", - сказала BNS представитель ГПВС Юргита Савицкайте.
По словам председателя Литовской ассоциации пушного звероводства, главы хозяйства Vilkijos ukis Чесловаса Таллат-Келпши, коронавирус выявлен на норочьей ферме в Йонавском районе, которая принадлежит предприятию Danmink. Главный акционер последнего - Vilkijos ukis.
"Чтобы подтвердить или опровергнуть возникшие подозрения и установить точный масштаб распространения вируса на ферме, в среду взяты 22 дополнительные пробы. Их результаты тоже подтвердили Covid-19", – сказал директор ГПВС Дарюс Ремейка.
Как отмечает ГПВС, со вторника на норочьей ферме введены ограничения деятельности: с нее запрещен любой вывоз животных, кормов или продуктов животного происхождения.
Также принято решение ликвидировать зверьков из 22 зараженных клеток - около 40 норок. По данным ГПВС, на этой норочьей ферме содержится около 60 тыс. пушных зверьков.
Между тем глава Vilkijos ukis сказал BNS, что сейчас у Danmink более 30 тыс. норок.
"Всех проверяют с прошлой недели, на той же Danmink делались анализы и все были отрицательные", - сказал Ч. Таллат-Келпша.
Он говорит, что похоже, норки могли заразиться коронавирусом от больного работника. "Мы узнали об этом (что работник болен коронавирусом - BNS) только вчера", - сказал он. Как сказал глава Vilkijos ukis, дальнейшие действия в отношении норок будут согласовываться с ГПВС.
"Есть палитра решений по разным государствам, например, США, Швеция не уничтожают даже больных, вообще не уничтожают, просто повышают меры безопасности, чтобы защитить людей, чтобы не допустить выноса вируса с фермы, позволяют этим норкам переболеть, получить иммунитет", - сказал Ч. Таллат-Келпша.
"Посмотрим, что будет. Если будет принято решение уничтожить, тогда возникнет вопрос о компенсациях", - добавил он.
Контекст:
- Норок в Литве проверяли на коронавирус в превентивном порядке, после того, как на норочьих фермах Дании, а потом - Испании, Италии, США, Нидерландов, Швеции и Греции были установлены очаги вируса.
- Власти Дании в начале ноября сообщили, что коронавирус в норках подвергся мутации, а это связано с риском того, что связанная с норочьими фермами мутация Covid-19 может поставить под угрозу действенность любой будущей вакцины от Covid-19.
- Литовские звероводы каждую неделю должны предоставлять ГПВС данные о падеже норок. Кроме того, в середине ноября в Литве вступил в силу запрет на ввоз живых норок из стран, где установлены очаги вируса.
- По данным ГПВС, сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 млн норок.