В Сети перепутали имена и "похоронили" Мадонну

Это произошло за-за схожих имен. Пользователи Twitter массово начали выражать соболезнования в связи со смертью 62-летней исполнительницы.

Но были и те, кто лишь посмеялся над происходящим и подчеркнул, что поп-звезда сильно удивится, когда будет читать посты о своих похоронах.

Люди в комментариях шутили о том, что певица всегда хорошо играла в футбол, а второе имя у нее Диего.

Напомним, футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным СМИ, у Марадоны случился сердечный приступ утром в среду, когда он был у себя дома в Тигре, городке неподалеку от Буэнос-Айреса. В начале ноября он перенес операцию на головном мозге.

В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью Марадоны.

RIP Madonna, you'll be forever in our hearts. Legend. pic.twitter.com/EnMrIUZhRs — little icah (@poemtoahoe) November 25, 2020