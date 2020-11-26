В Сети перепутали имена и "похоронили" Мадонну

В Сети вслед за аргентинским футболистом Диего Марадоной "похоронили" американскую поп-певицу Мадонну. Ее имя вновь попала в тренды соцсети Twitter из-за частого упоминания. Об этом пишет Lenta.ru.
Это произошло за-за схожих имен. Пользователи Twitter массово начали выражать соболезнования в связи со смертью 62-летней исполнительницы.
Но были и те, кто лишь посмеялся над происходящим и подчеркнул, что поп-звезда сильно удивится, когда будет читать посты о своих похоронах.
Люди в комментариях шутили о том, что певица всегда хорошо играла в футбол, а второе имя у нее Диего.
Напомним, футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным СМИ, у Марадоны случился сердечный приступ утром в среду, когда он был у себя дома в Тигре, городке неподалеку от Буэнос-Айреса. В начале ноября он перенес операцию на головном мозге.
В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью Марадоны.
RIP Madonna, you'll be forever in our hearts. Legend. pic.twitter.com/EnMrIUZhRs— little icah (@poemtoahoe) November 25, 2020
Can’t believe Madonna is dead. RIP. A true great pic.twitter.com/CsIKwThjF8— Ryan Critchlow (@ryancritchlow7) November 25, 2020