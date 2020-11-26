По Таллинну разгуливает минимум 1000 зараженных, которые еще не получили положительные тесты

По словам профессора математической статистики Тартуского университета Кристы Фишер, большое число зараженных коронавирусом, среди прочего, говорит о том, что есть много людей, которые в ожидании своего результата теста продолжают распространять вирус, пишет Rus.Postimees.
"Цифры говорят, что за последние две недели из Таллинна и его окрестностей поступило более 2000 случаев заражения. Это означает, что на этой неделе из Таллинна обязательно поступит еще более 1000 случаев. И это люди, которые еще не получили результатов своих тестов и перемещаются по городу. Возможно, где-то еще есть 1000 человек, которые даже не пройдут тестирование", - сказала Фишер о бессимптомных пациентах.
По словам профессора математики, поэтому риск заражения в общественном месте велик. "Это показывает, что довольно многие заражены. Население Таллинна, конечно, большое, но если вы много перемещаетесь в общественных местах и находитесь в тесном контакте с посторонними людьми, вероятность заражения довольно высока".
Фишер отметила, что свет в конце туннеля забрезжит, если люди будут вести себя разумно. "Мы должны думать о том, что мы можем отменить, а что мы не хотели бы отменять. Мы определенно хотим, чтобы люди могли работать. Если хор пропустит месяц репетиции, это напрямую не помешает его жизнедеятельности: через месяц-два они смогут продолжить петь. Это не так плохо, как ситуация, когда вирус распространяется из хора в семьи и на рабочие места".
Фишер сказала, что за последнюю неделю инфекция вернулась к взрослым. "В Таллинне и Харьюмаа сначала выросло число заражений людей трудоспособного возраста. От них вирус распространился на молодых людей. Их доля была очень большой, и уровень инфицирования был очень высоким в возрастной группе 15-19 лет. Время шло, и стал расти уровень заражения 40-50-летних. Эти люди, вероятно, являются родителями этих молодых людей", - считает Фишер.
Она добавила, что необходимо быть очень осторожными при посещении бабушек и дедушек, при необходимости можно, например, рассмотреть возможность встреч на открытом воздухе.
По словам Фишер, если текущая тенденция сохранится, не исключено, что число пациентов в больницах будет четырехзначным. "Наши модели прогнозирования показывают, что число пациентов в больницах может достигнуть более 1000 человек. В то время как в Литве насчитывается 1600 пациентов в больницах, в Эстонии достичь 1000 немыслимо, хоть у нас численность населения меньше", - предупредила профессор.