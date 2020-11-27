Массовое убийство норок в Дании: премьер извинилась за ошибки правительства

Ранее сообщалось, что В Дании в середине ноября уничтожили и захоронили тела норок, у которых была обнаружена мутировавшая версия Covid-19. Как пишет The Guardian, в одном месте это сделали недостаточно глубоко - трупы поднялись на поверхность.

Всего на данный момент в Дании убили уже около 10 миллионов норок, подготовив для мертвых зверьков 15 общих могил. ЧП с "восставшими" из могил норками произошло на военном полигоне возле города Хольстебро на западе полуострова Ютландия.

В датском Министерстве окружающей среды заверили, что вокруг района захоронения возведут забор, а до тех пор будут его контролировать 24 часа в сутки.

Уничтожение норок в Дании вызвало скандал. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Могенс Йенсен подал в отставку после того, как первоначальное расследование пришло к выводу, что для массового уничтожения норок не было достаточных правовых оснований.

В четверг, 26 ноября, Фредриксен посетила норковую ферму в Колдинге, где семья - "очень опытные фермеры, выращивающие норок" - отец и сын потеряли свой давний бизнес.

"Это было эмоциональное время для них, и... Мне очень жаль", - сказала Фредриксен, признав, что были допущены ошибки.

Она отметила, что в случившемся не было вины фермеров. "Это из-за коронавируса", - указала премьер. Она надеется, что норковая промышленность Дании восстановится. В стране находится крупнейший в мире сектор разведения норок, в котором работают 6000 человек.