Соцсеть "ВКонтакте" пометит страницы умерших пользователей

Российская социальная сеть "ВКонтакте" начала делать специальные отметки пользователей, которых уже нет в живых. Об этом пишет агентство РИА "Новости".
"Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека"", - рассказали в компании.
Такая отметка появится, если родственники умершего пользователя захотят оставить профиль и обратятся в службу поддержки сервиса. Им надо будет приложить фото свидетельства о смерти.
Эта отметка будет видна только на странице пользователя, но в поиске и списках друзей ее видно не будет.