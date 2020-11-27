Соцсеть "ВКонтакте" пометит страницы умерших пользователей

"Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека"", - рассказали в компании.

Такая отметка появится, если родственники умершего пользователя захотят оставить профиль и обратятся в службу поддержки сервиса. Им надо будет приложить фото свидетельства о смерти.