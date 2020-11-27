Пт, 27.11.2020
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Соцсеть "ВКонтакте" пометит страницы умерших пользователей

Социальные сети. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com/Edar

Российская социальная сеть "ВКонтакте" начала делать специальные отметки пользователей, которых уже нет в живых. Об этом пишет агентство РИА "Новости".

"Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека"", - рассказали в компании.

Такая отметка появится, если родственники умершего пользователя захотят оставить профиль и обратятся в службу поддержки сервиса. Им надо будет приложить фото свидетельства о смерти.

Эта отметка будет видна только на странице пользователя, но в поиске и списках друзей ее видно не будет.

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