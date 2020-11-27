Пт, 27.11.2020
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Дана Хасана, представитель Lidl

51-летний Мэттью Перри женится на продюсере, которая младше его на 22 года

Мэттью Перри

ФОТО: REUTERS/Neil Hall/scanpix

В середине января стало известно, что голливудский актер Мэттью Перри встречается с агентом по талантам, продюсером Молли Хервиц, которая младше возлюбленного на 22 года. Об этом пишет Hello.ru. 

Ходили слухи о расставании пары, но Перри сделал Молли предложение, о чем рассказал лично.

"Я принял решение обручиться. К счастью, я встречаюсь с величайшей женщиной на планете", - заявил актер в интервью People.

Он отметил, что Молли согласилась. Когда, в каком формате и с каким списком гостей пройдет торжество, Мэттью рассказывать не стал.

Напомним, ранее Перри встречался с актрисой Лиззи Каплан с 2006 по 2012 годы, а с 1995 по 1996 год с актрисой Джулией Робертс. 

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