51-летний Мэттью Перри женится на продюсере, которая младше его на 22 года

В середине января стало известно, что голливудский актер Мэттью Перри встречается с агентом по талантам, продюсером Молли Хервиц, которая младше возлюбленного на 22 года. Об этом пишет Hello.ru.
Ходили слухи о расставании пары, но Перри сделал Молли предложение, о чем рассказал лично.
"Я принял решение обручиться. К счастью, я встречаюсь с величайшей женщиной на планете", - заявил актер в интервью People.
Он отметил, что Молли согласилась. Когда, в каком формате и с каким списком гостей пройдет торжество, Мэттью рассказывать не стал.
Напомним, ранее Перри встречался с актрисой Лиззи Каплан с 2006 по 2012 годы, а с 1995 по 1996 год с актрисой Джулией Робертс.