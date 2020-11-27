51-летний Мэттью Перри женится на продюсере, которая младше его на 22 года

Ходили слухи о расставании пары, но Перри сделал Молли предложение, о чем рассказал лично.

"Я принял решение обручиться. К счастью, я встречаюсь с величайшей женщиной на планете", - заявил актер в интервью People.

Он отметил, что Молли согласилась. Когда, в каком формате и с каким списком гостей пройдет торжество, Мэттью рассказывать не стал.