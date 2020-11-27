Суд отклонил иск Ольги Кормухиной к Полине Гагариной из-за песни "Кукушка"

"Суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований Кормухиной к Гагариной о признании музыкального произведения как созданного с нарушением авторских прав", - сказала Бондарева.

Ольга Кормухина утверждала, что версия аранжировки песни, исполненной Гагариной, была украдена у нее и ее мужа, лидера группы "Парк Горького" Алексея Белова.

Артистка также обвиняла продюсера Гагариной Константина Меладзе в том, что он добавил себя в соавторы, но иск подавать не стала. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Напомним, что песня в исполнении Гагариной вошла в саундтрек к фильму "Битва за Севастополь", который вышел на экраны в 2018 году. Известно, что кавер-версию песни одобрил сын Виктора Цоя Алексей.

С 1993 года правами на песню "Кукушка" обладают не наследники Цоя, а управляющая компания, с которой артисты, желающие исполнять композицию, подписывают договоры. Но СМИ передают, что бумаги, согласно которым у Меладзе и Гагариной появилось право на переработку песни, были не признаны Басманным судом в Москве.

Представители Кормухиной ранее подчеркнули, что юристы Гагариной уводят суд в сторону от претензий в плагиате, разбирая право на исполнение.

17 октября 2019 года состоялась пресс-конференция, посвященная судебному разбирательству о нарушениях авторского права. В ней приняли участие певица Ольга Кормухина, ее супруг Алексей Белов, юрист артистки Валерия Рытвина, музыкальный критик Михаил Сегельман и журналист Илья Легостаев.