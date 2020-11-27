Журналист Алексей Пивоваров заболел Covid-19. Ранее он вакцинировался от коронавируса

Журналист и автор YouTube-канала "Редакция" Алексей Пивоваров на своей Instagram-странице рассказал, что болен коронавирусом. В октябре он решил испытать на себе российскую вакцину от Covid-19 "Спутник-V".
Алексей Пивоваров заметил, что многие уже считают правильным написать, что больны коронавирусом.
"С понедельника сижу дома, в съемках и жизни "Редакции" участвую онлайн. Хорошо, что есть Zoom и надежная команда, которая за это время научилась работать и без моего личного присутствия. Все выпуски, включая "Редакцию. News", выйдут по расписанию, я тут обустроил домашнюю студию", - поделился журналист.
Пивоваров напомнил подписчикам, что два месяца назад принял участие в испытании российской вакцины "Спутник-V".
"Два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот - опытным путем установил, что это было плацебо. Либо "Спутник" в моем случае не сработал. В общем, подал теперь заявку на вступление в "клуб переболевших", - подчеркнул он.
По словам журналиста, самочувствие у него "вполне терпимое".
В середине октября стало известно, что несколько добровольцев, принимавших участие в испытаниях разработанной в России вакцины "Спутник V", заразились Covid-19.
Напомним, российская вакцина "Спутник V" разработана в базируемом в Москве НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Как сообщил руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, положительные результаты теста на Covid-19 были у нескольких человек, принимавших участие в испытаниях вакцины. Он отметил, что часть участников испытания получают вакцину, а честь - плацебо, поэтому не исключено, что вирусом заразились тестируемые, не получавшие вакцину.