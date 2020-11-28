"Выходи гулять": группа "Каста" выпустила новый клип о жестокости со стороны спецназа

Видео было опубликовано на YouTube-канале коллектива.

Сотрудник правоохранительных органов, который вместе с коллегами-спецназовцами разгоняет и задерживает людей на улицах, а затем жестоко их избивает и пытает.

После он приходит домой и садится за стол вместе с семьей. Дочь с ним не общается и покидает кухню.

Постепенно мужчина начинает замечать на руках капли крови, которые он безуспешно пытается оттереть. На экране периодически появляются кадры, на которых он избивает и пытает людей. В конце ролика силовик лежит в ванной и истекает кровью.

Комментаторы поблагодарили музыкантов за подобное высказывание. Они отметили, что это видео сильно перекликается с нынешними событиями в Беларуси, где массово задерживают граждан, протестующих против итогов выборов президента.

"Жыве Беларусь! "Каста" - в очередной раз не в бровь, а в глаз. Молодцы!", "Русская "Каста" подписалась крепче, чем белорусский Корж!", "Каждый кадр такой знакомый, такой болючий, такой реальный — просто выгляни в окно", "До слез, до мурашек. Ни одного белоруса не оставит равнодушным. Спасибо. Это наша боль", - писали под видео.

В описании к клипу сообщается, что новый альбом "Касты" выйдет в декабре 2020 года.

В августе участник "Касты" Влади поддержал протест против президента Беларуси Александра Лукашенко.