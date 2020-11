"Сожгли кабак, украли Volvo": Песня на музыку Раймонда Паулса и нелюбовь Шнурова к джазу на шоу "Голос"

Ведущим проекта остается Дмитрий Нагиев, а в роли наставников - Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Баста и Валерий Сюткин.

Первыми перед наставниками выступили 17-летние Александра Мостовяк и Иван Харитонов. Они трогательно исполнили композицию на музыку Раймонда Паулса "Любовь настала", которая знакома зрителям в исполнении Розы Рымбаевой.

Сергею Шнурову дуэт очень понравился. Он назвал его "настоящим".

Полина Гагарина приняла решение пропустить дальше экс-участницу 3-го сезона "Голос. Дети" Александру Мостовяк.

Следущими на сцене появились участники из команды Валерия Сюткина - пианисты Олег Аккуратов и Руслан Воротников. Они представили кавер на легендарную песню Фрэнка Синатры Fly Me to the Moon.

Полина Гагарина назвала дуэт блестящим. Сергей Шнуров напомнил, что он не любит джаз. Но ему выступление понравилось, он в нем увидел диалог.

Валерий Сюткин решил продолжить работу с Олегом Аккуратовым.

Далее вышла пара из команды Басты - Фантине Притула и Гульшан Бетиев. Они представили кавер Love The Way You Lie от Рианны и Эминема. Баста отметил, что он не до конца раскрыл девушку, потому хотел бы, чтобы дальше продолжила участие в проекте именно она.

Четвертая пара была из команды Сергея Шнурова - Лейла Мурадова и Оксана Устина. Они представили свое прочтение трека Ивана Дорна "Чики".

Валерий Сюткин заметил, что каждый номер Шнурова "граничит по энергетике с Кустурицей". По его мнению, было заметно, что он скучает по работе.

"Сожгли кабак, украли Volvo", - заметил Баста.

Сергей Шнуров указал, что ему было сложно принять решение, но он оставляет в проекте Лейлу.

Ярко себя проявила еще одна команда Басты - Юлия Лунегова и Сергей Замков.

Дуэт исполнил кавер-версию песни группы Linkin Park - Numb. Номер вышел ярким, мощным и по-настоящему рокерским. Шнуров согласился, что давно не видел такого экспрессивного выступления. Василий Вакуленко принял решение пропустить дальше Сергея Замкова.

Еще одно возвращение в 90-е подарил дуэт от команды Сергея Шнурова. Игорь Завазальский и Юрий Гордиенко спели хит группы "Технология" - "Нажми на кнопку".

Баста признался, что ему номер не понравился, а Сюткин подчеркнул, что песня стала звучать более попсово и удовольствия от номера ему не хватило. Полина Гагарина сказала, что она не будет злорадствовать, ведь конкурсанты ни в чем не виноваты.

Лидер группы "Ленинград" согласился, что номер не вышел так, как он того хотел. Возможно, где-то виноват и он.

Сергей Шнуров принял решение взять дальше в проект Юрия Гордиенко.

Александра Славгородская и Кирилл Суслов из команды Полины Гагариной исполнили свою версию хита Вилли Нельсона Always on My Mind. Александра во время номера сама сыграла соло на скрипке.

Сергей Шнуров подчеркнул, что вокалистка его невероятно удивила. Валерий Сюткин заметил, что все соскучились по таким номерам.

Полине было тяжело принять решение, но она пропустила дальше Кирилла Суслова.

Следующий дуэт от Валерия Сюткина - Анастасия Шугалей и Михаил Жигалев представили свою чувственную версию легендарной песни Аллы Пугачевой "Расскажите, птицы".

Шнуров заметил, что песня очень актуальна в наши дни. Ему также пришлось по вкусу и выступление. Понравился номер и самому наставнику. Дальше он решил пропустить Михаила Жигалева.

Следующим лирическим и ярким номером стал дуэт Ивана Авакова и Марины Строкаченко из команды Басты. Вокалисты драматично исполнили песню Мурата Насырова "Я - это ты".

"Мне номер понравился... Меня смутил несколько квадратный темп... Меня это пугало даже... Песня превращается в строевую", - заметил Шнуров.

Баста указал, что ему просто хотелось превратить ее в драматическую композицию.

В следующий тур он взял с собой Марину Строкаченко.

Закрывали выпуск бывший участник группы "Челси" Роман Архипов и Надежда Самкова с композицией Metallica - Sad but True. Это был своеобразный микс оперы и хард-рока.

В проекте осталась Надежда Самкова.