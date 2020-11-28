Кортни Кокс повторила культовую сцену танца с сырой индейкой на голове

Моника поздравила фолловеров с Днем благодарения, но пообещала, что окончательно сорвется, если снова увидит в сети гифку, на которой она изображена с птицей на голове.

Звезда сдалась и изобразила культовый танец, который был показан в восьмой серии пятого сезона.

"Ты сделала это!" - написала ее коллега по сериалу Лиза Кудроу.