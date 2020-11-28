Кортни Кокс повторила культовую сцену танца с сырой индейкой на голове
Американская актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники Геллер в сериале "Друзья", повторила культовую сцену из сериала и показала танец с сырой индейкой на голове. Шуточное видео она разместила в своем Instagram-аккаунте.
Моника поздравила фолловеров с Днем благодарения, но пообещала, что окончательно сорвется, если снова увидит в сети гифку, на которой она изображена с птицей на голове.
Звезда сдалась и изобразила культовый танец, который был показан в восьмой серии пятого сезона.
"Ты сделала это!" - написала ее коллега по сериалу Лиза Кудроу.
Ранее в пятницу стало известно, что звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри, исполнивший роль Чендлера Бинга, объявил о помолвке со своей 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц.