Сб, 28.11.2020
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Кортни Кокс повторила культовую сцену танца с сырой индейкой на голове
Видео

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Американская актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники Геллер в сериале "Друзья", повторила культовую сцену из сериала и показала танец с сырой индейкой на голове. Шуточное видео она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Моника поздравила фолловеров с Днем благодарения, но пообещала, что окончательно сорвется, если снова увидит в сети гифку, на которой она изображена с птицей на голове.

Звезда сдалась и изобразила культовый танец, который был показан в восьмой серии пятого сезона.

"Ты сделала это!" - написала ее коллега по сериалу Лиза Кудроу.

Ранее в пятницу стало известно, что звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри, исполнивший роль Чендлера Бинга, объявил о помолвке со своей 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц. 

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