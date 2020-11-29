Жена Ефремова подает на развод, а СМИ вновь "хоронят" Певцова?

Дмитрий Певцов высказался о своей смерти

Российский актер Дмитрий Певцов высказался в Instagram о своей смерти, о которой вновь написала желтая пресса. Он разместил видеообращение, в котором убедил подписчиков, что с ним все в порядке.

57-летний актер заверил фолловеров, что чувствует себя хорошо и продемонстрировал бицепс.

"Я не умер! Я жив", - написал он.

Певцов пожаловался подписчикам на то, что журналисты периодически публикуют ложную информацию, чтобы заработать.

"Значит, я буду жить долго и счастливо назло вам", - резюмировал артист.

Кстати, это не первый раз, когда в СМИ попадает недостоверная информация о Дмитрий Певцове. В августе стало известно о его госпитализации. Тогда в прессе появилась информация, что актер в реанимации и впал в кому. Позже артист эту информацию опроверг.

Супруга Михаила Ефремова подает на развод?

23 ноября в СМИ появилась информация, о том, что супруга Михаила Ефремова якобы разводится с актером.

Анонимный источник издания "Комсомольская правда" утверждал, что Софья Кругликова не смогла простить мужу измену с актрисой Дарьей Белоусовой. Адвокаты женщины отметили, что никаких поручений о подготовке документов для бракоразводного процесса не получали.

Теперь в прессе появился комментарий Софьи Кругликовой, которая ранее молчала. Журналисты ссылаются на близкого друга супруги артиста, руководителя Ассоциации профсоюзов полиции, члена Общественного совета ФСИН Алексея Лобарева.

Женщина указала, что ей очень не нравится, что о ее семье постоянно врут в средствах массовой информации. Она заявила, что Ефремов не заказывал себе в следственный изолятор никакого гуся.

"И последняя ложь - о нашем разводе", - цитирует Кругликову Lenta.ru.

Известно, что Софья обещала приехать к мужу в колонию.