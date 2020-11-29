Ледниковый период: у Тодоренко самый высокий балл, Топалов покинул шоу, а Бузова на грани

Проект "Ледниковый период" на Первом канале вышел на финишную прямую. В последнем выпуске, 28 ноября, произошло несколько интересных событий. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Ольга Бузова решила впечатлить зрителей и жюри - она исполнила танец на тьду под собственную песню "Люди не верили". В финале номера она взмыла в воздухе под купол. Впрочем, подобный цирковой номер не произвел впечатления на членов жюри. Высоких баллов за технику паре так никто и не поставил.
"Вам нужно не только элементами нас впечатлять, но и связки учить", - отметила тренер Татьяна Тарасова.
Таким образом Ольга Бузова теперь рискует выбыть из проекта.
Видео: Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев
Проект уже покинула пара: Влад Топалов и Елена Ильиных. На них обращали внимание из-за того, что с Романом Костомаровым танцует супруга Влада - Регина Тодоренко. телеведущая в отличие от мужа не только продолжила борьбу, но и получила в этот раз самый высокий балл - 12.0.
Видео: Влад Топалов и Елена Ильиных
Видео: Регина Тодоренко и Роман Костомаров