Аншлаги на концертах Басты: получены жалобы, ведется дополнительная проверка

Организаторам было необходимо установить стулья в танцевальном партере. Но на видео с мероприятия видно, что зрители без масок, они не соблюдают дистанцию, а стульев не видно.

На видео самого Басты с концерта, которое он опубликовал в соцсетях, можно видеть, что там происходило.

"В танцевальном партере были выставлены кресла. Пришедшим без защитных масок на входе бесплатно выдавались маски. В фойе в необходимом количестве были расположены санитайзеры и другие средства защиты", - говорят организаторы шоу.

Куча людей на концерте Басты.

Я понимаю, что дома не просидишь всю жизнь. А с другой, сам бы не пошел на в ближайшее время. Ну его, умереть после концерта Басты, лучше уж после Эрмитажа 🙃

И, конечно, смешно выглядят ограничительные меры для баров и ресторанов pic.twitter.com/ojfWzjSqIt — Дикий Петербург (@Wild_SPb) November 28, 2020

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга проверял концерт и отметил, что танцевальный партер был оборудован сидячими местами.

Замдиректора Ледового дворца Георгий Николов также заявил СМИ, что все необходимые требования безопасности были соблюдены. Он подчеркнул, что на видео плохо видно, что происходило на самом деле. Количество зрителей не было указано, но в комитет по культуре сообщалось о 6 тысячах.