Пн, 30.11.2020
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  • Аншлаги на концертах Басты: получены жалобы, ведется дополнительная проверка

Аншлаги на концертах Басты: получены жалобы, ведется дополнительная проверка

ФОТО: https://www.instagram.com/darya__ash/?hl=ru

27 и 28 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге прошли концерты рэпера Басты (Василий Вакуленко). На первое мероприятие пришли тысячи людей, которые не соблюдали социальную дистанцию. Из-за несоблюдения ограничительных мер поступили многочисленные жалобы пользователей соцсетей. Об этом пишет Esquire со ссылкой на "Фонтанку".

Организаторам было необходимо установить стулья в танцевальном партере. Но на видео с мероприятия видно, что зрители без масок, они не соблюдают дистанцию, а стульев не видно.

На видео самого Басты с концерта, которое он опубликовал в соцсетях, можно видеть, что там происходило. 

"В танцевальном партере были выставлены кресла. Пришедшим без защитных масок на входе бесплатно выдавались маски. В фойе в необходимом количестве были расположены санитайзеры и другие средства защиты", - говорят организаторы шоу.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга проверял концерт и отметил, что танцевальный партер был оборудован сидячими местами.

Замдиректора Ледового дворца Георгий Николов также заявил СМИ, что все необходимые требования безопасности были соблюдены. Он подчеркнул, что на видео плохо видно, что происходило на самом деле. Количество зрителей не было указано, но в комитет по культуре сообщалось о 6 тысячах.

На втором концерте 28 ноября танцпола уже не было, а зрители сидели на стульях. Сейчас проводятся дополнительные проверки. 

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