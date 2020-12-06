После смерти сына и жены у Джона Траволты осталась дочь Элла. Что о ней известно?

Когда она была маленькой - СМИ обсуждали ее лишний вес, прозвав гадким утенком. Интересно, что было бы, если бы журналисты знали, какой красавицей она вырастет. Рассказываем о любимице знаменитого актера!
Семья и карьера
Элла Блю Траволта появилась на свет 3 апреля 2000 года в Лос-Анджелесе в семье Джона Траволты и Келли Престон. Ее кинодебют состоялся, когда Элле был всего один год - в документальной короткометражке "Не в моем доме", где также снялась ее мама.
Следующая роль звездной дочки была в комедии "Так себе каникулы" (2009), где она поработала на одной съемочной площадке с отцом. Фильм собрал положительные отзывы, однако этот год был омрачен страшным событием в семье: в начале 2009-го погиб ее старший брат Джетт. Старшему сыну актера было 16 лет, он скончался в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки, в ванной комнате дома семьи Траволты на Багамских островах.
В течение следующих десяти лет дочь актера появлялась на больших экранах лишь в вечерних телешоу, а печатные СМИ отмечали только ее черты лица, которые она унаследовала от папы, а также лишний вес девочки.
Однако Элла смогла всех удивить в 2019 году: девушка появилась в триллере "Ядовитая роза".
Трейлер фильма:
По сюжету ленты в руки частного детектива Карсона Филипса (Джон Траволта) попадает дело о пропавших без вести. Расследование принимает неожиданный поворот, когда оказывается, что тут замешана дочь главного героя (Элла), которая также давно бесследно исчезла.
- написал Траволта на своей странице в Facebook, выложив трейлер фильма.
Смерть мамы
В июле этого года стало известно, что от рака груди в возрасте 57 лет умерла мама девочки - Келли Престон.
Спасибо, что была со мной здесь. Спасибо за твою любовь. Спасибо тебе за помощь и за то, что делала этот мир лучше. Ты сделала жизнь прекрасной, и я знаю, что будешь продолжать так делать всегда. Я так люблю тебя, мама!" - написала в Instagram Элла.
Что еще известно?
Пока СМИ известно только то, что Элла много путешествует по миру, а о новых проектах с ее участием пока ничего не слышно.
У Эллы еще есть 10-летний брат Бенджамин.