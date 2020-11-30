Полина Гагарина официально подала на развод

Заявление о разводе поступило в суд 24 ноября. Беседа между истцом и ответчиком назначена на 14 декабря.

Гагарина потребует у суда оставить себе на воспитание дочь Мию и не против свиданий отца с ребенком, передает Telegram-канала Mash.

Известно, что певица будет также готовить иск о разделе имущества.

Напомним, в мае 2020 года стало известно, что распалась одна из известнейших пар российского шоу-бизнеса - певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков.