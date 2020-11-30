Полина Гагарина официально подала на развод

Российская исполнительница Полина Гагарина подала иск в мировой суд Москвы о расторжении брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство городских новостей "Москва".
Заявление о разводе поступило в суд 24 ноября. Беседа между истцом и ответчиком назначена на 14 декабря.
Гагарина потребует у суда оставить себе на воспитание дочь Мию и не против свиданий отца с ребенком, передает Telegram-канала Mash.
Известно, что певица будет также готовить иск о разделе имущества.
Напомним, в мае 2020 года стало известно, что распалась одна из известнейших пар российского шоу-бизнеса - певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков.
Вокруг расставания ходило множество слухов. Многочисленные издания писали, что Полина и Дмитрий разъехались. По данным прессы, концертная деятельность певицы ведется от имени ООО "Полина Гагарина". Дмитрий Исхаков был генеральным директором компании с момента ее основания. Теперь же он был уволен с этой должности. В браке они были 6 лет.