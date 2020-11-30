Пн, 30.11.2020
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Дана Хасана, представитель Lidl

Полина Гагарина официально подала на развод

Полина Гагарина

ФОТО: скриншот видео

Российская исполнительница Полина Гагарина подала иск в мировой суд Москвы о расторжении брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство городских новостей "Москва".

Заявление о разводе поступило в суд 24 ноября. Беседа между истцом и ответчиком назначена на 14 декабря.

Гагарина потребует у суда оставить себе на воспитание дочь Мию и не против свиданий отца с ребенком, передает Telegram-канала Mash.

Известно, что певица будет также готовить иск о разделе имущества. 

Напомним, в мае 2020 года стало известно, что распалась одна из известнейших пар российского шоу-бизнеса - певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков. 

Вокруг расставания ходило множество слухов. Многочисленные издания писали, что Полина и Дмитрий разъехались. По данным прессы, концертная деятельность певицы ведется от имени ООО "Полина Гагарина". Дмитрий Исхаков был генеральным директором компании с момента ее основания. Теперь же он был уволен с этой должности. В браке они были 6 лет.

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