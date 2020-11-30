Пн, 30.11.2020
Уже восемь недель мы видим, что заболеваемость Covid-19 растет, и, к сожалению, растет и смертность. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Режим ЧС в Латвии может быть продлен до 11 января

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В связи с распространением Covid-19 объявленный в стране режим чрезвычайной ситуации может быть продлен до 11 января, сообщает агентство LETA.

Также могут быть введены дополнительные ограничения на собрания людей, расширено использование масок и введены более строгие ограничения в общественном транспорте.

Ученикам 1-4-х классов могут быть продлены зимние каникулы, а затем соответственно продлен учебный год.

Могут быть введены и более строгие ограничения в торговле - по выходным будут работать только продовольственные магазины и магазины товаров первой необходимости.

Изменения могут быть также внесены в порядок пересечения границы. Планируется также максимально увеличить тестирование населения.

Эти предложения будут обсуждаться в правительстве.

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