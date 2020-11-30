Режим ЧС в Латвии может быть продлен до 11 января

В связи с распространением Covid-19 объявленный в стране режим чрезвычайной ситуации может быть продлен до 11 января, сообщает агентство LETA.
Также могут быть введены дополнительные ограничения на собрания людей, расширено использование масок и введены более строгие ограничения в общественном транспорте.
Ученикам 1-4-х классов могут быть продлены зимние каникулы, а затем соответственно продлен учебный год.
Могут быть введены и более строгие ограничения в торговле - по выходным будут работать только продовольственные магазины и магазины товаров первой необходимости.
Изменения могут быть также внесены в порядок пересечения границы. Планируется также максимально увеличить тестирование населения.
Эти предложения будут обсуждаться в правительстве.