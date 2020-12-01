"Я не за равные возможности для всех": Баста о своих взглядах и пенсионной реформе

Оказывается, идею о том, что реформа нужна, поскольку количество работающих становится недостаточным, он услышал от Собчак, когда брал у нее интервью. А потом решил, по его словам, "блеснуть тем, чего у меня немного":

"Накануне мы снимали GazLive и ты была у нас в гостях. Я был радикально против пенсионной реформы, я задал тебе вопрос про пенсионную реформу. Ты по тезисам мне разложила все... Я буквально через несколько дней еду в Ростов. И попытался блеснуть тем, чего у меня немного, как показала практика - мозгов. Пресс-конференция перед концертом, меня человек спрашивает: "Твое отношение к пенсионной реформе?" И как ты мне сказала, 5 пунктов, я по 5 пунктам говорю: "Да конечно, все правильно, у нас очень взрослое поколение, некому будет содержать пенсионеров".

Баста заверил Ксению, что стал изучать вопрос, связывался с различными экономистами, которые ему объяснили, что он совершил одну ошибку и вырвал фразу из эмоционального контекста.

Напомним, высказывание Басты в поддержку пенсионной реформы произошло в сентябре 2018 году перед концертом в Ростове-на-Дону. Однако скандал из-за этого высказывания произошел в феврале 2019, когда киноблогер Badcomedian посвятил этим словам Басты большую часть обзора фильма "Газгольдер. Клубарэ".

После Баста записал видео, в котором принес извинения всем, кого его слова задели, и заявил, что считает пенсионную реформу большой ошибкой и не поддерживает ее. Рэпер подчеркнул, что история с высказыванием стала для него хорошим уроком.

В интервью с собчак Баста отметил, что он не социалист.

"Я не за равные возможности для всех", - сказал он Ксении.

Он объяснил, что иначе - это утопия. Баста указал, что он скорее правых взглядов. Артист пояснил, что он за то, чтобы каждый зарабатывал столько, сколько сможет своим умом и способностями.

"Я замечательно помню Советский союз. Я в это не верю совершенно... Но я и не капиталист", - подытожил он.

Баста также рассказал, что у него был запрет на въезд в Украину. После разбирательства в суде, ему возобновили разрешение, но артист лишен вида на жительство в Литве (в Вильнюсе у артиста был приобретен небольшой клуб "Легендас"). Артист причины отказа Ксении Собчак не объяснил. Он лишь отметил, что ему сказали, что он "нежелательный визитер".