Кариньш: От полного карантина нас отделяет лишь закрытие магазинов

На вопрос, почему в контексте дополнительных ограничений не предлагалось перейти на полный карантин, Кариньш пояснил, что сегодня, 30 ноября, коалиция не говорила об ограничениях - об этом планируется поговорить завтра, 1 декабря, на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению.

"То, что я предлагаю, уже строже, чем режим, который был весной.

Единственное отличие от полного карантина в том, что магазины будут открыты в рабочие дни. Сейчас предложение еще строже, чем весной", - пояснил премьер. 1

Кариньш также подчеркнул, что Covid-19 распространяется в Латвии линейно, а не геометрически, и правительству следует изучить различные источники информации, которые помогут найти правильные решения для выхода из кризиса.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) признала, что пока не было возможности ознакомиться с формулировками поправок к правилам, но из публичного заявления можно сделать вывод, что дополнительные ограничения во многом основаны на уже принятых ограничениях в наиболее затронутых Covid-19 краях и основаны на мнении экспертов.

"Мы поддерживаем направление, согласно которому политические решения исходят из предложений экспертов", - сказала политик. 1

Министр экономики Янис Витенбергс (KPV LV) заявил, что пока трудно прокомментировать, поддержат ли министры KPV LV ограничения, предложенные Кариньшем, поскольку они не обсуждались. При этом он подчеркнул важность своевременного уведомления компаний, на которые будут распространяться ограничения.