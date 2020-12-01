Михаил Ефремов написал письма родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова

Ефремов подчеркнул в который раз, что его жизнь "разделилась на до и после". Актер вновь указал, что уже "никогда не будет прежним". Михаил Олегович не может найти себе прощения и приносит соболезнования Маргарите Захаровой.

Не обошел Ефремов и темы с выбором адвоката. Он попросил прощения у вдовы Захарова за то, что выбрал такого защитника. Он также заметил, что женщина может обратиться к нему и он сделает все, что в его силах.

Ранее МВД России возбудило три уголовных дела в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу актера Михаила Ефремова заведомо ложные показания.

Эти три свидетеля были допрошены по ходатайству адвоката Эльмана Пашаева.

РИА "Новости" указали, что письмо было написано 3 ноября.