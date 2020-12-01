Михаил Ефремов написал письма родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова

СМИ разместили письма актера Михаила Ефремова, которые он адресовал родственникам Сергея Захарова, погибшего в произошедшем по его вине ДТП. Об этом пишет РИА "Новости".
Ефремов подчеркнул в который раз, что его жизнь "разделилась на до и после". Актер вновь указал, что уже "никогда не будет прежним". Михаил Олегович не может найти себе прощения и приносит соболезнования Маргарите Захаровой.
Не обошел Ефремов и темы с выбором адвоката. Он попросил прощения у вдовы Захарова за то, что выбрал такого защитника. Он также заметил, что женщина может обратиться к нему и он сделает все, что в его силах.
Ранее МВД России возбудило три уголовных дела в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу актера Михаила Ефремова заведомо ложные показания.
Эти три свидетеля были допрошены по ходатайству адвоката Эльмана Пашаева.
РИА "Новости" указали, что письмо было написано 3 ноября.
Напомним, что 23 ноября юрист Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Захарова, на заседании суда объявил, что его поручители получили компенсацию в 3 миллиона рублей и письма от Михаила Ефремова.