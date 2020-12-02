Знаменитая британская актриса порадовалась снегу в Латвии

В середине октября британская актриса, продюсер, модель и дизайнер Элизабет Херли (55) разместила в своем аккаунте в социальной сети Instagram фотографию из Риги, раскрыв, что находится в Латвии. 30 ноября, когда Латвию покрыл снег, она опубликовала короткое видео.
В сториз в Instagram актриса поделилась видео, в котором она, одетая в белое пальто, позирует на заснеженном фоне. К публикации она добавила свое местоположение - Латвию, а также рождественскую песню Snow.
Напоминаем, что актриса приехала в Латвию снимать молодежный фантастический фильм The Piper. В нем также принимают участие латвийские актеры Гундарс Аболтиньш, Раймонда Ваздика, Иева Александрова-Эклоне и многие другие.
Ожидается, что съемки продлятся до 6 декабря.